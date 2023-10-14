Россиянам назвали главную причину ранней смерти. И это не водка
Мало кому не хочется дожить до 100 лет бодрым и здоровым, но проблемы начинаются на подлёте. Срок жизни многих россиян укоротился из-за болезни, которая в последнее время набирает обороты, и имя ей не легион, а ожирение. Оно в среднем забирает людей лет на 10 раньше положенного времени. Об этом рассказал хирург Марк Гадзиян.
Как напомнил доктор, ожирением страдает всё больше молодых россиян и немалую долю в этом сыграли пандемия и малоподвижный образ жизни. А лишний вес в детстве может привести к ишемии и другим болезням сердца уже во взрослом возрасте.
Какие болезни ещё вызывает ожирение?
- Гипертоническую болезнь.
- Ишемическую болезнь сердца.
- Атеросклероз.
- Варикозную болезнь нижних конечностей.
- Сахарный диабет 2 типа.
- Остеоартрозы, поражение суставов ног.
- Грыжи позвоночника.
- Паховые грыжи.
- Андрогенодефицит.
- Подагру.
- Желчнокаменную болезнь.
- Рак толстого кишечника.
- Рак почки.
- Рак матки и яичников.
- Бесплодие.
По словам Гадзияна, ожирение укорачивает жизнь на 10 лет, а каждые 3 сброшенные лишние килограмма после 60 лет отсрочивают неизбежное на год.
Как понять, что есть лишний вес? У мужчин талия должна быть не более 94 см, дальше — ожирение. А если она больше 102 см — это уже прям красная зона. При этом индекс массы тела должен быть ниже 25–30 кг/м2, выше — проблемы с лишним весом, а больше 30 кг/м2 — ожирение.
Некоторые уверены, что можно быть полным и здоровым, есть даже такой термин — метаболически здоровое ожирение. Вот только врачи выяснили, что он всё равно приводит к проблемам со здоровьем, так что облом.