Здоровье
15:40, 14 октября 2023
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Россиянам назвали главную причину ранней смерти. И это не водка

Мало кому не хочется дожить до 100 лет бодрым и здоровым, но проблемы начинаются на подлёте. Срок жизни многих россиян укоротился из-за болезни, которая в последнее время набирает обороты, и имя ей не легион, а ожирение. Оно в среднем забирает людей лет на 10 раньше положенного времени. Об этом рассказал хирург Марк Гадзиян.

Россиянам назвали главную причину ранней смерти. И это не водка
© Samuel Ramos / Unsplash

Как напомнил доктор, ожирением страдает всё больше молодых россиян и немалую долю в этом сыграли пандемия и малоподвижный образ жизни. А лишний вес в детстве может привести к ишемии и другим болезням сердца уже во взрослом возрасте.

Какие болезни ещё вызывает ожирение?

  • Гипертоническую болезнь.
  • Ишемическую болезнь сердца.
  • Атеросклероз.
  • Варикозную болезнь нижних конечностей.
  • Сахарный диабет 2 типа.
  • Остеоартрозы, поражение суставов ног.
  • Грыжи позвоночника.
  • Паховые грыжи.
  • Андрогенодефицит.
  • Подагру.
  • Желчнокаменную болезнь.
  • Рак толстого кишечника.
  • Рак почки.
  • Рак матки и яичников.
  • Бесплодие.

По словам Гадзияна, ожирение укорачивает жизнь на 10 лет, а каждые 3 сброшенные лишние килограмма после 60 лет отсрочивают неизбежное на год.

Как понять, что есть лишний вес? У мужчин талия должна быть не более 94 см, дальше — ожирение. А если она больше 102 см — это уже прям красная зона. При этом индекс массы тела должен быть ниже 25–30 кг/м2, выше — проблемы с лишним весом, а больше 30 кг/м2 — ожирение.

Некоторые уверены, что можно быть полным и здоровым, есть даже такой термин — метаболически здоровое ожирение. Вот только врачи выяснили, что он всё равно приводит к проблемам со здоровьем, так что облом.

Редакция
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