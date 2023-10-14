Россиянам назвали главную причину ранней смерти. И это не водка

Как напомнил доктор, ожирением страдает всё больше молодых россиян и немалую долю в этом сыграли пандемия и малоподвижный образ жизни. А лишний вес в детстве может привести к ишемии и другим болезням сердца уже во взрослом возрасте.

Какие болезни ещё вызывает ожирение?

Гипертоническую болезнь.

Ишемическую болезнь сердца.

Атеросклероз.

Варикозную болезнь нижних конечностей.

Сахарный диабет 2 типа.

Остеоартрозы, поражение суставов ног.

Грыжи позвоночника.

Паховые грыжи.

Андрогенодефицит.

Подагру.

Желчнокаменную болезнь.

Рак толстого кишечника.

Рак почки.

Рак матки и яичников.

Бесплодие.

По словам Гадзияна, ожирение укорачивает жизнь на 10 лет, а каждые 3 сброшенные лишние килограмма после 60 лет отсрочивают неизбежное на год.

Как понять, что есть лишний вес? У мужчин талия должна быть не более 94 см, дальше — ожирение. А если она больше 102 см — это уже прям красная зона. При этом индекс массы тела должен быть ниже 25–30 кг/м2, выше — проблемы с лишним весом, а больше 30 кг/м2 — ожирение.

Некоторые уверены, что можно быть полным и здоровым, есть даже такой термин — метаболически здоровое ожирение. Вот только врачи выяснили, что он всё равно приводит к проблемам со здоровьем, так что облом.