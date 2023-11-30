Россиянам назвали лучшие напитки от простуды. Пьём при первых же симптомах

По словам эксперта, во время простуды важно соблюдать питьевой режим, так как человек теряет много влаги из-за увеличенной выработки слизи в органах дыхания, потоотделения и высокой температуры. Пить нужно полтора-два литра жидкости.

Причём важно употреблять не горячие или холодные напитки, а именно тёплые, чтобы не травмировать слизистую носоглотки. Лучше всего при простуде будут работать напитки с витамином С. Это отвар шиповника и морс из чёрной смородины. Поддержать здоровье помогут и бульоны, так как содержащийся в них белок — это строительный материал для антител и активации иммунных клеток.

Гончарова отметила, что эти напитки нужно употреблять уже при первых симптомах ОРВИ.

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