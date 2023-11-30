Россиянам назвали лучшие напитки от простуды. Пьём при первых же симптомах
Несмотря на многообразие лекарств на фармрынке, нельзя забывать про то, что даёт природа. Особенно об этом важно помнить в период простуд и гриппа. Например, некоторые ягоды способны пополнить запасы витамина С так же, как и шипучие таблетки из аптеки. О том, какие напитки будет полезны при ОРВИ, «Ленте.ру» рассказала терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Яна Гончарова.
По словам эксперта, во время простуды важно соблюдать питьевой режим, так как человек теряет много влаги из-за увеличенной выработки слизи в органах дыхания, потоотделения и высокой температуры. Пить нужно полтора-два литра жидкости.
Причём важно употреблять не горячие или холодные напитки, а именно тёплые, чтобы не травмировать слизистую носоглотки. Лучше всего при простуде будут работать напитки с витамином С. Это отвар шиповника и морс из чёрной смородины. Поддержать здоровье помогут и бульоны, так как содержащийся в них белок — это строительный материал для антител и активации иммунных клеток.
Гончарова отметила, что эти напитки нужно употреблять уже при первых симптомах ОРВИ.
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