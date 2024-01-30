Россиянам назвали лучший возраст для обучения. Школьникам не повезло

Как стриатум связан с обучением

У полосатого тела множества функций, но основные — это регуляция и контроль движений. Оно позволяет как бы фильтровать, подавлять нежелательные движения тела и совершать только нужные. Одновременно с этим стриатум отвечает за реакции к добыванию пищи. Это он побуждает человека дегустировать новые, незнакомые продукты, а в дикой природе — плоды и корешки.

С процессом обучения стриатум связан не напрямую, но известно, что именно эта структура мозга связана с формированием условных рефлексов — основы нашего поведения. Также есть данные, что полосатое тело играет роль в формировании ассоциативных связей и запоминании информации.

Наиболее активно стриатум работает у человека в возрасте от 17 до 20 лет, сказала Газете.Ru невролог Демьяновская. Это подтверждают и эксперименты. Врач рассказала, как исследователи из Нидерландов в рамках исследования предложили 232 добровольцам в возрасте от 8 до 25 лет пройти задание — распределить изображения по трём ячейкам. Если они ошибались, компьютер давал им подсказки. Быстрее всех обучались как раз участники 17–20 лет.

Почему чем старше, тем сложнее учиться

Дело не только в мозге, отметила специалист. Важны ещё и психофизические навыки, которые имеются у людей молодого возраста. Понять это можно на примере студентов:

во время учёбы и рабочей практики они общаются с самыми разными людьми;

трудятся в режиме цейтнота (например, перед сессией);

самостоятельно распределяют время для отдыха и работы;

решив учиться в другом городе или в другой стране, они адаптируются к новым климатическим условиям.

«Безусловно, сделать это проще в более молодом возрасте — когда психика более гибкая и адаптивная», — добавила Демьяновская.

Вы, наверное, слышали фразу: «Учиться никогда не поздно». И врачи с этим соглашаются, ведь непрерывное обучение полезно не только для материального благополучия, но и для здоровья — снижается риск деменции. Но на обучение нужны деньги, а где их взять? Как вариант — можно взять кредит от государства. Как это работает — узнайте здесь.