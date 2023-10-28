Россиянам назвали любимое место кишечной палочки на кухне. И это не губка для посуды

Биохимик отметила, что бактерии не размножаются только при минусовых температурах, и то не далеко не все. Для кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы, листерии вполне комфортна температура холодильной камеры от +4 до +12 градусов.

Причём у бактерий есть любимое место в холодильнике — отсек для фруктов и овощей. Обычно именно эти продукты приносят с рынка и немытыми кладут на хранение. Микроорганизмы тем временем спокойно размножаются на поверхности плодов или на упаковке.

Поликарпова посоветовала мыть продукты перед тем, как класть их в холодильник. Но помните, что срок хранения вымытых овощей и фруктов будет гораздо меньше, потому что влага ускоряет процессы гниения. То же самое касается куриных яиц — вода вымывает со скорлупы защитный слой.

Ещё полезно хотя бы раз в месяц мыть холодильник, даже если он работает по технологии no frost. Надо избавляться от крошек, мелких остатков пищи и просроченных продуктов.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова подробнее рассказала, как смывать вредные химические вещества или грязь с только что купленных овощей и фруктов. Мыло не пригодится.