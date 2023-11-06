Россиянам назвали нетипичные признаки диабета
К стандартным симптомам сахарного диабета относят постоянное чувство жажды и голода, общую слабость, частое мочеиспускание, потерю или, наоборот, увеличение веса, причём без объяснимых причин. Но, кроме них, это заболевание может проявляться и нетипичными симптомами. О них в беседе с RT рассказала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
К нетипичным симптомам сахарного диабета врач отнесла:
- ухудшение слуха и зрения;
- металлический привкус во рту;
- жжение и боль при глотании еды;
- потемнение кожи на шее, в паху и подмышечных впадинах;
- онемение и чувство ползания мурашек в конечностях.
При появлении симптомов из этого списка Демьяновская посоветовала обратиться к терапевту или эндокринологу. Он назначит анализы и установит причины проблемы.
А учёные недавно выяснили, на сколько лет укорачивается жизнь человека в зависимости от того, когда у него выявят сахарный диабет. Так, например, если заболевание диагностируют 30-летнему, то он проживёт в среднем на 14 лет меньше, а если 50-летнему, то на 6.