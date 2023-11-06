Россиянам назвали нетипичные признаки диабета

К нетипичным симптомам сахарного диабета врач отнесла:

ухудшение слуха и зрения;

металлический привкус во рту;

жжение и боль при глотании еды;

потемнение кожи на шее, в паху и подмышечных впадинах;

онемение и чувство ползания мурашек в конечностях.

При появлении симптомов из этого списка Демьяновская посоветовала обратиться к терапевту или эндокринологу. Он назначит анализы и установит причины проблемы.

А учёные недавно выяснили, на сколько лет укорачивается жизнь человека в зависимости от того, когда у него выявят сахарный диабет. Так, например, если заболевание диагностируют 30-летнему, то он проживёт в среднем на 14 лет меньше, а если 50-летнему, то на 6.