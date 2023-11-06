Здоровье
13:00, 06 ноября 2023
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Россиянам назвали нетипичные признаки диабета

К стандартным симптомам сахарного диабета относят постоянное чувство жажды и голода, общую слабость, частое мочеиспускание, потерю или, наоборот, увеличение веса, причём без объяснимых причин. Но, кроме них, это заболевание может проявляться и нетипичными симптомами. О них в беседе с RT рассказала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Россиянам назвали нетипичные признаки диабета
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К нетипичным симптомам сахарного диабета врач отнесла:

  • ухудшение слуха и зрения;
  • металлический привкус во рту;
  • жжение и боль при глотании еды;
  • потемнение кожи на шее, в паху и подмышечных впадинах;
  • онемение и чувство ползания мурашек в конечностях.

При появлении симптомов из этого списка Демьяновская посоветовала обратиться к терапевту или эндокринологу. Он назначит анализы и установит причины проблемы.

А учёные недавно выяснили, на сколько лет укорачивается жизнь человека в зависимости от того, когда у него выявят сахарный диабет. Так, например, если заболевание диагностируют 30-летнему, то он проживёт в среднем на 14 лет меньше, а если 50-летнему, то на 6.

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