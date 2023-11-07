Здоровье
15:40, 07 ноября 2023
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Россиянам назвали опасные признаки мастурбации. Не дайте ей захватить вашу жизнь

Мир давно перестал верить в мифы вокруг самоудовлетворения. Более того, специалисты призывают не переживать, если вы мастурбируете часто. Проблема появляется лишь в случае, если желание удовлетворить себя и сам процесс начинают портить жизнь. Что на это указывает, мужскому журналу Men's Health рассказали терапевт по сексуальной зависимости Дэн Дрейк и врач-уролог, д. м. н. Тобиас Кёлер.

Россиянам назвали опасные признаки мастурбации. Не дайте ей захватить вашу жизнь
© Freepik/jcomp

По их словам, самоудовлетворение становится весомой проблемой в жизни, если вы:

  • наносите себе травмы: в зависимости от частоты и интенсивности онанирования это могут быть как натирание кожи, так и искривление члена.

  • постоянно думаете о мастурбации — просыпаетесь с этим желанием и хотите поскорее его реализовать в течение дня.

  • мастурбируете в неподходящих местах — например, сбегаете для этого с семейных праздников или ныкаетесь на работе, и хуже всего, если вы начинаете удовлетворять себя в общественных местах.

  • стали испытывать трудности в сексе.

  • отдалились от друзей, так как предпочитаете проводить время дома, чтобы онанировать.

А о том, какие вокруг темы мастурбации существуют мифы, недавно напомнили сертифицированный сексотерапевт Дженни Скайлер и сексолог Жюстин Мари Шуи. Прыщи от неё не появляются, со слепотой это занятие тоже никак не связано.

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