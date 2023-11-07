Россиянам назвали опасные признаки мастурбации. Не дайте ей захватить вашу жизнь

Мир давно перестал верить в мифы вокруг самоудовлетворения. Более того, специалисты призывают не переживать, если вы мастурбируете часто. Проблема появляется лишь в случае, если желание удовлетворить себя и сам процесс начинают портить жизнь. Что на это указывает, мужскому журналу Men's Health рассказали терапевт по сексуальной зависимости Дэн Дрейк и врач-уролог, д. м. н. Тобиас Кёлер.