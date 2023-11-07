Россиянам назвали опасные признаки мастурбации. Не дайте ей захватить вашу жизнь
Мир давно перестал верить в мифы вокруг самоудовлетворения. Более того, специалисты призывают не переживать, если вы мастурбируете часто. Проблема появляется лишь в случае, если желание удовлетворить себя и сам процесс начинают портить жизнь. Что на это указывает, мужскому журналу Men's Health рассказали терапевт по сексуальной зависимости Дэн Дрейк и врач-уролог, д. м. н. Тобиас Кёлер.
По их словам, самоудовлетворение становится весомой проблемой в жизни, если вы:
наносите себе травмы: в зависимости от частоты и интенсивности онанирования это могут быть как натирание кожи, так и искривление члена.
постоянно думаете о мастурбации — просыпаетесь с этим желанием и хотите поскорее его реализовать в течение дня.
мастурбируете в неподходящих местах — например, сбегаете для этого с семейных праздников или ныкаетесь на работе, и хуже всего, если вы начинаете удовлетворять себя в общественных местах.
стали испытывать трудности в сексе.
отдалились от друзей, так как предпочитаете проводить время дома, чтобы онанировать.
А о том, какие вокруг темы мастурбации существуют мифы, недавно напомнили сертифицированный сексотерапевт Дженни Скайлер и сексолог Жюстин Мари Шуи. Прыщи от неё не появляются, со слепотой это занятие тоже никак не связано.