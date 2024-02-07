Здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 15:50
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Россиянам назвали продукт, защищающий от старческих болезней

Для того чтобы хоть как-то удержать старение организма, нужно подключить целый комплекс мероприятий. Внести коррективы понадобится во всё — от образа жизни до питания. Один лишь рацион должен претерпеть множество изменений. Но есть золотой продукт, который помогает решить сразу несколько проблем сразу. Это гранат. О его пользе «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, специалистка XFit Екатерина Ладыгина.
Россиянам назвали продукт, защищающий от старческих болезней
© Pxhere

Что же в гранате такого волшебного?

Во-первых, за счёт уролитина А он улучшает мышечную силу, производительность физических упражнений, уменьшает дегенерацию хряща и облегчает боль в суставах. Он же помогает снизить риск развития остеопороза.

Во-вторых, гранат помогает в профилактике рака и целого ряда возрастных болезней — способствует замедлению старения мозга, прогрессирования болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. А ещё предотвращает повреждение печени от токсического воздействия.

В-третьих, этот фрукт хорош для поддержания иммунитета.

И, в-четвёртых, он помогает при бессоннице, отметила врач.

По её словам, можно выбирать любую форму этого целебного продукта — зёрна и свежевыжатый сок одинаково полезны.

Но, к сожалению, гранат подойдёт не каждому организму. Он противопоказан тем, у кого есть аллергия и индивидуальная непереносимость. С ограничениями употреблять придётся страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта: им можно пить сок, но сильно разбавленный тёплой водой.

А ещё не помешает осторожность любителям гранатов с сахарным диабетом. Так потому, что в этом фрукте есть простые углеводы.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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