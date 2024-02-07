Россиянам назвали продукт, защищающий от старческих болезней

Что же в гранате такого волшебного?

Во-первых, за счёт уролитина А он улучшает мышечную силу, производительность физических упражнений, уменьшает дегенерацию хряща и облегчает боль в суставах. Он же помогает снизить риск развития остеопороза.

Во-вторых, гранат помогает в профилактике рака и целого ряда возрастных болезней — способствует замедлению старения мозга, прогрессирования болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. А ещё предотвращает повреждение печени от токсического воздействия.

В-третьих, этот фрукт хорош для поддержания иммунитета.

И, в-четвёртых, он помогает при бессоннице, отметила врач.

По её словам, можно выбирать любую форму этого целебного продукта — зёрна и свежевыжатый сок одинаково полезны.

Но, к сожалению, гранат подойдёт не каждому организму. Он противопоказан тем, у кого есть аллергия и индивидуальная непереносимость. С ограничениями употреблять придётся страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта: им можно пить сок, но сильно разбавленный тёплой водой.

А ещё не помешает осторожность любителям гранатов с сахарным диабетом. Так потому, что в этом фрукте есть простые углеводы.