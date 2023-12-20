Россиянам назвали продукты, из-за которых появляются камни в почках

«Это отлично обеспечивает мочевая кислота. Чем меньше мы пьём воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», — рассказала доктор в своём телеграме.

На кислотность влияют продукты, которые мы едим, а именно:

сладкие негазированные напитки. К ним Павлова относит чай и кофе. Не стоит пить больше четырёх-пяти чашек в день. Соки тоже стимулируют образование камней;

шпинат и щавель;

избыток белковых продуктов, в том числе плохо сказываются мясные супы. Бульон, даже куриный, доктор не рекомендует;

избыток шоколада, ягод и фруктов;

пиво;

субпродукты — сюда относятся печень, почки, языки и разные паштеты.

«В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», — советует специалист.

О том, как распознать камни в почках по внешним признакам, можно узнать здесь.