Здоровье
02:00, 20 декабря 2023
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Россиянам назвали продукты, из-за которых появляются камни в почках

Мочекаменная болезнь — распространённое явление. Камни в почках могут доставлять дикую боль, а доставать их порой приходится хирургам. Так откуда они вообще берутся? Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что самые распространённые камни — оксалатные. Для их образования всего-то нужно, чтобы моча была закислённой.

Россиянам назвали продукты, из-за которых появляются камни в почках
© kroshka__nastya / freepik.com

«Это отлично обеспечивает мочевая кислота. Чем меньше мы пьём воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», — рассказала доктор в своём телеграме.

На кислотность влияют продукты, которые мы едим, а именно:

  • сладкие негазированные напитки. К ним Павлова относит чай и кофе. Не стоит пить больше четырёх-пяти чашек в день. Соки тоже стимулируют образование камней;
  • шпинат и щавель;
  • избыток белковых продуктов, в том числе плохо сказываются мясные супы. Бульон, даже куриный, доктор не рекомендует;
  • избыток шоколада, ягод и фруктов;
  • пиво;
  • субпродукты — сюда относятся печень, почки, языки и разные паштеты.

«В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», — советует специалист.

О том, как распознать камни в почках по внешним признакам, можно узнать здесь.

Автор:Виктор Круглов
Редакция
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