Россиянам назвали продукты, которые помогут справиться с похмельем

По его словам, облегчить похмелье могут орехи и шоколад. Всё потому, что они богаты магнием, который выводит из организма алкоголь. Запасы этого элементы нужно восполнять. Врач предложил в качестве примера с утра после весёлой ночки съесть грильяж, в котором как раз и орехи, и шоколад.

А ещё, чтобы не мучиться от похмелья, эксперт советует закусывать варёной картошкой либо перед застольем выпить ложку растительного масла. Но если поднимать тосты быстрее, чем закусывать, эти советы вряд ли спасут, уточнил он.

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