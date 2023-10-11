Россиянам назвали продукты, стимулирующие работу мозга
Для улучшения работы мозга нужно разнообразить рацион, советует эндокринолог «СМ-Клиники» Дарья Бэдэнэу. По её словам, организм должен получать омега-3 жирные кислоты — их можно выудить из рыбы, орехов и льняного семени. Также важно обеспечить поступление витамина В12, он играет важнейшую роль в обеспечении работы всей нервной системы. Этого витамина много в мясе, яйцах и молочных продуктах. Третий элемент для здоровья мозга — это антиоксиданты, которые содержатся в ягодах, орехах, фруктах и овощах.
Мозг — один из самых энергоёмких органов, и правильное питание играет для него важную роль, рассказала Бэдэнэу «Газете.ru».
Она отметила, что «какой-то конкретный продукт не поможет запомнить большой объём информации, изучить новую профессию или сдать экзамен». Важно придерживаться разнообразия в рационе.
При этом одним правильным питанием всё не ограничивается. Для мозга важна и регулярная физическая активность.
«Исследования показывают, что занятия спортом повышают кровообращение во всём организме, в том числе головном мозге, что способствует улучшению когнитивных функций», — добавила специалист.
Подробнее о том, чем «заправить» мозг для улучшения памяти, можно почитать тут. В списке оказались не только селёдка и лосось, но и, например, тёмный шоколад.