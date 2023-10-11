Россиянам назвали продукты, стимулирующие работу мозга

Мозг — один из самых энергоёмких органов, и правильное питание играет для него важную роль, рассказала Бэдэнэу «Газете.ru».

Она отметила, что «какой-то конкретный продукт не поможет запомнить большой объём информации, изучить новую профессию или сдать экзамен». Важно придерживаться разнообразия в рационе.

При этом одним правильным питанием всё не ограничивается. Для мозга важна и регулярная физическая активность.

«Исследования показывают, что занятия спортом повышают кровообращение во всём организме, в том числе головном мозге, что способствует улучшению когнитивных функций», — добавила специалист.

Подробнее о том, чем «заправить» мозг для улучшения памяти, можно почитать тут. В списке оказались не только селёдка и лосось, но и, например, тёмный шоколад.