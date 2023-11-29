Россиянам назвали самую частую причину выпадения волос. Дело не в витаминах
Каждый хочет иметь густую, роскошную шевелюру и волосы как у девушек из рекламы шампуня. Но, к сожалению, природа не всех наделила таким богатством. Многие жалуются на то, что волосы тонкие, сухие и вообще выглядят безжизненно. Ещё одна частая история — выпадение волос. О том, почему такая проблема возникает, рассказала врач-косметолог, трихолог «СМ-Косметологии» Эльвира Дорош.
По словам Дорош, самая частая причина поредения шевелюры — влияние генетики и гормонов. Пока видимого облысения нет, можно говорит о том, что выпадение волос носит естественный характер.
При этом 90% всех случаев имеют генетическую предрасположенность. Всё из-за избыточного уровня андрогенов и их негативного влияния на фолликулы. Чаще всего в этих случаях редеют область лба и темени.
Также выпадение волос может усилиться на фоне стресса из-за спазма мелких сосудов и нарушения кровоснабжения, плохого или неполноценного питания, голодания или дефицита витаминов.
Среди других причин врач перечислила:
- тяжёлые острые или хронически протекающие инфекции;
- травмы кожи головы (ожоги, рассечения);
- приём некоторых медикаментов;
- экологический фактор.
Больше о том, почему выпадают волосы, рассказали в этом материале.