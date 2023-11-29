Здоровье
21:20, 29 ноября 2023
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Россиянам назвали самую частую причину выпадения волос. Дело не в витаминах

Каждый хочет иметь густую, роскошную шевелюру и волосы как у девушек из рекламы шампуня. Но, к сожалению, природа не всех наделила таким богатством. Многие жалуются на то, что волосы тонкие, сухие и вообще выглядят безжизненно. Ещё одна частая история — выпадение волос. О том, почему такая проблема возникает, рассказала врач-косметолог, трихолог «СМ-Косметологии» Эльвира Дорош.

Россиянам назвали самую частую причину выпадения волос. Дело не в витаминах
© Freepik/gpointstudio

По словам Дорош, самая частая причина поредения шевелюры — влияние генетики и гормонов. Пока видимого облысения нет, можно говорит о том, что выпадение волос носит естественный характер.

При этом 90% всех случаев имеют генетическую предрасположенность. Всё из-за избыточного уровня андрогенов и их негативного влияния на фолликулы. Чаще всего в этих случаях редеют область лба и темени.

Также выпадение волос может усилиться на фоне стресса из-за спазма мелких сосудов и нарушения кровоснабжения, плохого или неполноценного питания, голодания или дефицита витаминов.

Среди других причин врач перечислила:

  • тяжёлые острые или хронически протекающие инфекции;
  • травмы кожи головы (ожоги, рассечения);
  • приём некоторых медикаментов;
  • экологический фактор.

Больше о том, почему выпадают волосы, рассказали в этом материале.

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