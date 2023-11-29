Россиянам назвали самую частую причину выпадения волос. Дело не в витаминах

По словам Дорош, самая частая причина поредения шевелюры — влияние генетики и гормонов. Пока видимого облысения нет, можно говорит о том, что выпадение волос носит естественный характер.

При этом 90% всех случаев имеют генетическую предрасположенность. Всё из-за избыточного уровня андрогенов и их негативного влияния на фолликулы. Чаще всего в этих случаях редеют область лба и темени.

Также выпадение волос может усилиться на фоне стресса из-за спазма мелких сосудов и нарушения кровоснабжения, плохого или неполноценного питания, голодания или дефицита витаминов.

Среди других причин врач перечислила:

тяжёлые острые или хронически протекающие инфекции;

травмы кожи головы (ожоги, рассечения);

приём некоторых медикаментов;

экологический фактор.

Больше о том, почему выпадают волосы, рассказали в этом материале.