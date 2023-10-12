Россиянам назвали самые доступные способы подготовить иммунитет к зиме

Врач отметил, что единственный действенный способ подготовить иммунитет к сезону — это вакцинация. Соответствующая прививка поможет защититься от гриппа, который бродит среди людей осенью и зимой. «Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжёлого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — объяснил врач.

Ещё один способ — разнообразное питание. По его мнению, идеальным будет способ тарелки. Это когда мы условную тарелку делим на три части: 50% — зелень, овощи, 25% — белки, 25% — углеводы.

Третий лёгкий способ улучшить и прокачать иммунитет — физнагрузки. Они должны быть умеренными и не менее получаса в день. Подойдут активные виды спорта, езда на велике или просто активная ходьба.

Ну и последний способ касается полноценного сна. Спать, по словам доктора, нужно ложиться в одно и то же время. И спать достаточное количество часов: не менее 7–8. Это поддержит и ваше ментальное здоровье. «Кроме того, стресс может негативно сказаться на сопротивляемости заболеваниям — относитесь к источникам тревоги более осознанно. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу», — сказал Линар Яруллов.