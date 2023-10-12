Россиянам назвали самые главные витамины осени
В холодное и слякотное время года организму как никогда нужен витаминный заряд, чтобы устоять перед атакой вирусов и бактерий. Часть россиян полагается на собственный иммунитет, часть — на сбалансированное питание, а кто-то — на приём витаминов. Последнее выбирают 35% населения больших городов. Всё бы хорошо, да только важно знать, какие именно витамины востребованы в осенний сезон, чтобы не навредить здоровью.
По данным телеканала «Доктор», витамин С осенью поможет укрепить сосуды, повысит иммунитет, а также улучшит эмоциональный фон. Витамин В, в свою очередь, поддержит активность Т-клеточного (приобретённого) иммунитета и спасёт от инфекций. Ещё он будет способствовать работе нервной системы.
Полезен будет и витамин D — всё-таки солнца уже почти не видать. Он компенсирует нехватку небесного светила. Этот микроэлемент также нормализует обмен фосфора и кальция и артериальное давление, а ещё улучшает работу щитовидной железы.
Витамин B12 поддержит процесс образования клеток, улучшит память и нормализует холестерин. Он же поможет усваиваться витамину D. О коже в холода позаботится витамин Е. Этот витамин также улучшает работу печени и полезен для здоровья половой системы.
Приём витаминов — это здорово, особенно если он рекомендован врачом. Но вот о питании тоже не стоит забывать. Вот полезные продукты, которые показали свою ценность ещё во времена наших прабабушек.