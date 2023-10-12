Россиянам назвали самые главные витамины осени

По данным телеканала «Доктор», витамин С осенью поможет укрепить сосуды, повысит иммунитет, а также улучшит эмоциональный фон. Витамин В, в свою очередь, поддержит активность Т-клеточного (приобретённого) иммунитета и спасёт от инфекций. Ещё он будет способствовать работе нервной системы.

Полезен будет и витамин D — всё-таки солнца уже почти не видать. Он компенсирует нехватку небесного светила. Этот микроэлемент также нормализует обмен фосфора и кальция и артериальное давление, а ещё улучшает работу щитовидной железы.

Витамин B12 поддержит процесс образования клеток, улучшит память и нормализует холестерин. Он же поможет усваиваться витамину D. О коже в холода позаботится витамин Е. Этот витамин также улучшает работу печени и полезен для здоровья половой системы.

Приём витаминов — это здорово, особенно если он рекомендован врачом. Но вот о питании тоже не стоит забывать. Вот полезные продукты, которые показали свою ценность ещё во времена наших прабабушек.