Россиянам назвали самый полезный способ готовить еду. Подойдёт абсолютно всем

Польза готовки на пару

Приготовление на пару позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ и минимизировать вредные, объяснила врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к. м. н. Наталья Денисова.

Смотрите сами: потери витамина С при нагревании могут достигать 80%. А вот если приготовить продукт на пару, он потеряет не более 15% этого витамина.

Кстати, не все сырые овощи и фрукты самые полезные — иногда термическая обработка идёт продуктам на пользу. Например, в помидорах при нагреве увеличивается доступность мощного антиоксиданта ликопина. А свёкла или морковь после приготовления в пароварке будут легче усваиваться.

У готовки на пару есть и ещё один бонус — уменьшение калорийности пищи. Если мы готовим на сковороде, то добавляем масло, а вместе с ним и дополнительные калории.

По словам врача, у пищи, приготовленной на пару, почти нет противопоказаний. Она максимально гипоаллергенна, не раздражает желудочно-кишечный тракт и её можно есть даже людям, которые находятся в стадии обострения заболеваний системы пищеварения.

Действительно ли полезна паровая диета

Говорят, что на паровой диете за три недели может уйти 3–5 кг веса. Диетолог согласна с тем, что такое питание помогает худеть за счёт:

ограничения потребления жиров;

снижения количества калорий в рационе;

пресного вкуса блюд: нет желания съедать много.

Главное для тех, кто сидит на паровой диете, — не перебарщивать с солью. Во-первых, это мощный усилитель вкуса, который повышает риск переесть. Во-вторых, избыток соли всегда приводит к задержке жидкости в организме, следом растёт давление, появляются отёки и лишние кило на весах.

Большой плюс в том, что на пару можно готовить практически все продукты: маленькие кусочки мяса, рыбу, пельмени и даже фрукты.

Паровую пищу легко жевать, просто переварить, при этом она имеет высокую пищевую ценность. Так что её можно рекомендовать всем без исключения, заключила диетолог.