Россиянам назвали скрытые симптомы ишемии. В списке даже усталость

Портал Medical Insider отмечает, что при ишемии человек может ощущать давление, стеснения или сдавливание груди, а также ощущать дискомфорт в руках, груди, плечах, шее, челюсти или спине.

Но есть и более скрытые симптомы, те, которые прямо не указывают на проблемы с сердцем. Среди них одышка, усталость, тошнота и рвота, потливость, головокружение и аритмия.

Издание также отметило, что ишемия миокарда развивается, как правило, из-за атеросклероза. В числе факторов, которые повышают риски столкнуться с этим заболеванием, — курение, диабет, гипертония, высокий холестерин, ожирение, низкая физическая активность, стресс, а также наличие подобных проблем в семейном анамнезе.

Главная причина атеросклероза — появление холестериновых бляшек. Они появляются при стабильно долго высоком холестерине. Снизить этот показатель не так-то просто. Здесь «Секрет» рассказал, как это сделать.