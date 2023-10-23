Здоровье
03:00, 23 октября 2023
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Россиянам назвали согревающие продукты, которые снизят сахар в крови

Скажем сразу, конкретных продуктов, способных тут же снизить уровень сахара, нет. Но есть те, которые могут помочь стабилизировать его с течением времени. Они обычно с низким гликемическим индексом, богаты клетчаткой и могут способствовать лучшему контролю уровня сахара при включении в сбалансированную диету, рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева в беседе с «Медикфорумом».

Россиянам назвали согревающие продукты, которые снизят сахар в крови
© Unsplash/Tamara Schipchinskaya

Продукты для снижения уровня сахара в крови

- Зелёный чай — за счёт катехинов, способных улучшить чувствительность к инсулину и снизить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.

- Цельнозерновые — их гликемический индекс ниже, чем у рафинированных зёрен.

- Орехи и семена — грецкие, миндаль, чиа и семена льна. Всё это источники клетчатки и полезных жиров, помогающих контролировать уровень сахара в крови.

- Некрахмалистые овощи — брокколи, цветная капуста, шпинат — также богаты клетчаткой.

- Бобовые — нут, чечевица, чёрная фасоль. В них много клетчатки, способной замедлить всасывание сахара и помочь отрегулировать уровень сахара.

- Корица может повысить чувствительность к инсулину, давая клеткам более эффективно усваивать глюкозу.

- Куркума также способна улучшить чувствительность к инсулину.

- Имбирь можно добавлять в чай и использовать в кулинарии.

Кроме согревающих продуктов, осенью особенно популярны поддерживающие и улучшающие иммунитет. В их списке, конечно, цитрусовые — за счёт содержания витамина С. Но есть и неожиданные.

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