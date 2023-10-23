Россиянам назвали согревающие продукты, которые снизят сахар в крови

Продукты для снижения уровня сахара в крови

- Зелёный чай — за счёт катехинов, способных улучшить чувствительность к инсулину и снизить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.

- Цельнозерновые — их гликемический индекс ниже, чем у рафинированных зёрен.

- Орехи и семена — грецкие, миндаль, чиа и семена льна. Всё это источники клетчатки и полезных жиров, помогающих контролировать уровень сахара в крови.

- Некрахмалистые овощи — брокколи, цветная капуста, шпинат — также богаты клетчаткой.

- Бобовые — нут, чечевица, чёрная фасоль. В них много клетчатки, способной замедлить всасывание сахара и помочь отрегулировать уровень сахара.

- Корица может повысить чувствительность к инсулину, давая клеткам более эффективно усваивать глюкозу.

- Куркума также способна улучшить чувствительность к инсулину.

- Имбирь можно добавлять в чай и использовать в кулинарии.

Кроме согревающих продуктов, осенью особенно популярны поддерживающие и улучшающие иммунитет. В их списке, конечно, цитрусовые — за счёт содержания витамина С. Но есть и неожиданные.