Россиянам назвали согревающие продукты, которые снизят сахар в крови
Скажем сразу, конкретных продуктов, способных тут же снизить уровень сахара, нет. Но есть те, которые могут помочь стабилизировать его с течением времени. Они обычно с низким гликемическим индексом, богаты клетчаткой и могут способствовать лучшему контролю уровня сахара при включении в сбалансированную диету, рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева в беседе с «Медикфорумом».
Продукты для снижения уровня сахара в крови
- Зелёный чай — за счёт катехинов, способных улучшить чувствительность к инсулину и снизить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.
- Цельнозерновые — их гликемический индекс ниже, чем у рафинированных зёрен.
- Орехи и семена — грецкие, миндаль, чиа и семена льна. Всё это источники клетчатки и полезных жиров, помогающих контролировать уровень сахара в крови.
- Некрахмалистые овощи — брокколи, цветная капуста, шпинат — также богаты клетчаткой.
- Бобовые — нут, чечевица, чёрная фасоль. В них много клетчатки, способной замедлить всасывание сахара и помочь отрегулировать уровень сахара.
- Корица может повысить чувствительность к инсулину, давая клеткам более эффективно усваивать глюкозу.
- Куркума также способна улучшить чувствительность к инсулину.
- Имбирь можно добавлять в чай и использовать в кулинарии.
Кроме согревающих продуктов, осенью особенно популярны поддерживающие и улучшающие иммунитет. В их списке, конечно, цитрусовые — за счёт содержания витамина С. Но есть и неожиданные.