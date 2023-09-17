Россиянам назвали топ самых полезных напитков для осени. Разумеется, безалкогольных
Пасмурными осенними днями потребность в горячих напитках увеличивается в несколько раз. И чтобы настроение не было хмурым, всегда можно побаловать себя и друзей парой согревающих коктейлей. Но речь не про алкоголь, а очень полезные и вкусные напитки. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала напитки, которые можно смело дегустировать осенними и зимними вечерами.
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Врач рассказала, что самыми полезными напитками осенью считаются:
- морковный и свекольный соки,
- безалкогольные фруктово-ягодные пунши,
- чайные цитрусовые напитки,
- различные морсы.
Как правильно готовить осенние напитки
«Безалкогольные пунши готовим на основе ягод. Туда можно положить яблоки, апельсины, добавлять по вкусу имбирь, корицу, разбавить все медом. В качестве подсластителя использовать стевию или трегалозу. Последняя не напрягает поджелудочную. Такие напитки хорошо бодрят», — объяснила врач.
По словам Мухиной, для осени полезны пряные чайно-цитрусовые напитки с лимоном, апельсином, корицей. Они активируют обмен веществ, тонизируют организм, согревают.
А ещё эти напитки:
- помогают в профилактике инфекционных и простудных заболеваний,
- восстанавливают иммунитет,
- улучшают кровообращение,
- выводят холестерин,
- активизируют вялое пищеварение,
- улучшают настроение.
Также для борьбы с осенней хандрой можно пить сезонные соки из моркови и свёклы. Также можете сварить морсы из брусники или клюквы, которые содержат много антиоксидантов, витамина С. Такие вкусности помогают выводить токсины, заключила врач.