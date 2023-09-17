Россиянам назвали топ самых полезных напитков для осени. Разумеется, безалкогольных

Врач рассказала, что самыми полезными напитками осенью считаются:

морковный и свекольный соки,

безалкогольные фруктово-ягодные пунши,

чайные цитрусовые напитки,

различные морсы.

Как правильно готовить осенние напитки

«Безалкогольные пунши готовим на основе ягод. Туда можно положить яблоки, апельсины, добавлять по вкусу имбирь, корицу, разбавить все медом. В качестве подсластителя использовать стевию или трегалозу. Последняя не напрягает поджелудочную. Такие напитки хорошо бодрят», — объяснила врач.

По словам Мухиной, для осени полезны пряные чайно-цитрусовые напитки с лимоном, апельсином, корицей. Они активируют обмен веществ, тонизируют организм, согревают.

А ещё эти напитки:

помогают в профилактике инфекционных и простудных заболеваний,

восстанавливают иммунитет,

улучшают кровообращение,

выводят холестерин,

активизируют вялое пищеварение,

улучшают настроение.

Также для борьбы с осенней хандрой можно пить сезонные соки из моркови и свёклы. Также можете сварить морсы из брусники или клюквы, которые содержат много антиоксидантов, витамина С. Такие вкусности помогают выводить токсины, заключила врач.