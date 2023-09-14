Россиянам назвали веские причины пить обычную воду каждый день

Наша кровь имеет определённую вязкость, которая зависит от количества жидкости. Чем меньше воды мы пьём, тем более густой она становится. У этого есть две серьёзные опасности.

Во-первых, повышается риск образования тромбов. Кроме того, слишком вязкая кровь — это лишняя нагрузка на сердце. Густую кровь сложнее протолкнуть, поэтому оно работает с удвоенной силой.

Вода участвует в производстве желудочного сока и ферментов, которые нужны, чтобы пища нормально переваривалась. Мало воды — желчь становится вязкой, возрастает риск образования камней в желчном пузыре.

Вода важна и для опорожнения кишечника. На фоне нехватки жидкости кал может стать слишком сухим. Тогда он застаивается в кишечнике и может произойти интоксикация.

От нехватки воды страдают и другие жизненно важные органы — к примеру, мочевой пузырь (там могут образоваться камни) и почки.

Так что, если хотите, чтобы все процессы в вашем организме протекали нормально, пейте каждый день чистую воду из расчёта 30 мл на 1 кг веса, посоветовала Соломатина. То есть при весе в 70 кг выпивать надо 2,1 л воды в сутки. А если весите 80 кг, — норма 2,4 л.