Россиянам назвали веские причины пить обычную воду каждый день
Наверняка все слышали рекомендацию выпивать в день не меньше двух литров обычной чистой воды (иногда эксперты называют и другие цифры). Объяснение обычно самое простое: потому что организму нужна жидкость. А что будет, если этому правилу не следовать? Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что ждёт организм человека, который пьёт недостаточно жидкости.
Наша кровь имеет определённую вязкость, которая зависит от количества жидкости. Чем меньше воды мы пьём, тем более густой она становится. У этого есть две серьёзные опасности.
Во-первых, повышается риск образования тромбов. Кроме того, слишком вязкая кровь — это лишняя нагрузка на сердце. Густую кровь сложнее протолкнуть, поэтому оно работает с удвоенной силой.
Вода участвует в производстве желудочного сока и ферментов, которые нужны, чтобы пища нормально переваривалась. Мало воды — желчь становится вязкой, возрастает риск образования камней в желчном пузыре.
Вода важна и для опорожнения кишечника. На фоне нехватки жидкости кал может стать слишком сухим. Тогда он застаивается в кишечнике и может произойти интоксикация.
От нехватки воды страдают и другие жизненно важные органы — к примеру, мочевой пузырь (там могут образоваться камни) и почки.
Так что, если хотите, чтобы все процессы в вашем организме протекали нормально, пейте каждый день чистую воду из расчёта 30 мл на 1 кг веса, посоветовала Соломатина. То есть при весе в 70 кг выпивать надо 2,1 л воды в сутки. А если весите 80 кг, — норма 2,4 л.