Здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 16:50
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Россиянам объяснили, что такое кэроб и может ли он заменить какао

Кэроб часто используют как заменитель какао-порошка, так как вкус и запах у них схожи, но по свойствам эти два продукта отличаются. В кэробе нет кофеина и теобромина, которые негативно влияют на нервную систему, зато есть дубильные вещества, которые помогают выводить токсины из организма. Больше о пользе кэроба рассказали в Роскачестве.
Россиянам объяснили, что такое кэроб и может ли он заменить какао
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В Роскачестве отметили, что кэроб не вызывает аллергию и имеет более низкий гликемический показатель, чем у сахара, поэтому пригодится диабетикам. Кроме того, кэроб способен улучшить состояние кожи, поддержать здоровье сердца и сосудов. А ещё это отличный источник антиоксидантов. Плюс в нём полно витамина Е, РР и витаминов группы В, кальция, магния, фосфора, марганца, железа, цинка и селена.

В то же время порошок противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, панкреатитом и аллергией на бобовые, сою, арахис и нут. В остальном кэроб можно считать идеальной заменой для какао и шоколада. Его можно добавлять в выпечку, смузи, мороженое, йогурт и куда угодно как подсластитель.

О пользе какао рассказали тут. Главное — не добавляйте в напиток сахар.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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