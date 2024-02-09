Россиянам объяснили, что такое кэроб и может ли он заменить какао

В Роскачестве отметили, что кэроб не вызывает аллергию и имеет более низкий гликемический показатель, чем у сахара, поэтому пригодится диабетикам. Кроме того, кэроб способен улучшить состояние кожи, поддержать здоровье сердца и сосудов. А ещё это отличный источник антиоксидантов. Плюс в нём полно витамина Е, РР и витаминов группы В, кальция, магния, фосфора, марганца, железа, цинка и селена.

В то же время порошок противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, панкреатитом и аллергией на бобовые, сою, арахис и нут. В остальном кэроб можно считать идеальной заменой для какао и шоколада. Его можно добавлять в выпечку, смузи, мороженое, йогурт и куда угодно как подсластитель.

О пользе какао рассказали тут. Главное — не добавляйте в напиток сахар.