Россиянам объяснили, что делать, если машина бьёт током

По словам эксперта, проблема с накоплением статического электричества возникает, как правило, на тканевых сидениях. Для того, чтобы её устранить, нужно обработать поверхность аэрозолем-антистатиком. Средство нужно купить специально для автосалона, обычный антистатик для одежды не подойдёт.

Справиться со статическим электричеством поможет и антистатическая полоска — резинка с металлическим наконечником, которая крепится на кузов автомобиля. Хайцеэр напомнил, что такие «громоотводы» пользовались популярностью в прошлом. Их крепили на бампер.

Уход за машиной поможет вам ездить в комфорте и безопасности. Тем более, что помыть авто можно и самому. Вот ошибки, которых лучше не совершать в процессе.