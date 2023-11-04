Россиянам объяснили, что делать, если машина бьёт током
Во время поездок на машине, особенно на дальние дистанции, важен комфорт в салоне. Зависит он не только от характеристик самого железного коня, но и от ухода за авто. Для тканевой обивки сидений характерна проблема с накоплением статического электричества — она «бьётся» током. О том, как справиться с неприятными ощущениями, рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
По словам эксперта, проблема с накоплением статического электричества возникает, как правило, на тканевых сидениях. Для того, чтобы её устранить, нужно обработать поверхность аэрозолем-антистатиком. Средство нужно купить специально для автосалона, обычный антистатик для одежды не подойдёт.
Справиться со статическим электричеством поможет и антистатическая полоска — резинка с металлическим наконечником, которая крепится на кузов автомобиля. Хайцеэр напомнил, что такие «громоотводы» пользовались популярностью в прошлом. Их крепили на бампер.
Уход за машиной поможет вам ездить в комфорте и безопасности. Тем более, что помыть авто можно и самому. Вот ошибки, которых лучше не совершать в процессе.