Как открыть шампанское и не выбить глаз пробкой? Новогодние лайфхаки

Как отметила Дунайцева, скорой помощи каждую новогоднюю ночь приходится помогать людям, которым пробка от шампанского попала в глаз. Травма может быть довольно серьёзная, ведь скорость вылета пробки бывает примерно 40 км/час.

«Открывайте бутылочку игристого осторожно, направляя в противоположную сторону от людей и прикрывая полотенцем . Или выберите тихие вина, ну или бабушкин компот», — посоветовала врач.

Но шампанское не единственная угроза глазам в новогоднюю ночь. Многие получают травмы в попытке запустить салют. Здесь важно соблюсти два правила:

использовать только сертифицированную пиротехнику;

надёжно крепить фейерверк перед запуском и следовать всем другим правилам безопасности.

Ну и будьте аккуратны с бенгальскими огнями. Не надо подносить их близко к лицу, иначе искра может обжечь глаз. Температура искры достигает 1400 градусов, напомнила Дунайцева. Держите огни на расстоянии минимум 30 см от лица. Детям их не давайте.