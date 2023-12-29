Как открыть шампанское и не выбить глаз пробкой? Новогодние лайфхаки
В новогоднюю ночь миллионы россиян откроют шампанское под бой курантов. Но пробка может вылететь из бутылки так неудачно, что оставит без глаза и новогоднего настроения. Избежать такого сценария нетрудно, поможет обычное полотенце. Если прикрывать им пробку при открытии, сила вылета смягчится. Останется пережить салюты и бенгальские огни. Офтальмолог DocDeti и DocMed Кристина Дунайцева объяснила, как пережить Новый год без глазных травм.
Как отметила Дунайцева, скорой помощи каждую новогоднюю ночь приходится помогать людям, которым пробка от шампанского попала в глаз. Травма может быть довольно серьёзная, ведь скорость вылета пробки бывает примерно 40 км/час.
«Открывайте бутылочку игристого осторожно, направляя в противоположную сторону от людей и прикрывая полотенцем. Или выберите тихие вина, ну или бабушкин компот», — посоветовала врач.
Но шампанское не единственная угроза глазам в новогоднюю ночь. Многие получают травмы в попытке запустить салют. Здесь важно соблюсти два правила:
- использовать только сертифицированную пиротехнику;
- надёжно крепить фейерверк перед запуском и следовать всем другим правилам безопасности.
Ну и будьте аккуратны с бенгальскими огнями. Не надо подносить их близко к лицу, иначе искра может обжечь глаз. Температура искры достигает 1400 градусов, напомнила Дунайцева. Держите огни на расстоянии минимум 30 см от лица. Детям их не давайте.