Россиянам объяснили, как отличить шок от обморока и что опаснее

Зубова объяснила, что между комой, обмороком и шоком есть серьёзные различия.

Обычно обморок развивается стремительно, это кратковременная потеря сознания. При обмороке мышечный тонус резко падает и человек не может устоять на ногах. В этот момент самое важное — не дать ему упасть. Иначе велик риск удариться головой и тогда ситуация может стать хуже. Его нужно поймать и уложить на горизонтальную поверхность, проверить дыхание и пульс. Если это и правда обморок, то человек придёт в себя через несколько минут. Но скорую стоит вызвать в любом случае.

Шок будет похож на обморок, но это состояние уже более опасное. При нём нарушается работа центральной нервной системы, падает давление и гемодинамика. Обычно шоку предшествует ухудшение состояния: например, большая кровопотеря, сильная аллергическая реакция, болезни сердца, системное воспаление, стресс или травмы. При шоке человек в себя самостоятельно не придёт. Затягивать со скорой не стоит — больной может впасть в кому или даже умереть.

Если говорить о коме, то это уже глубокая потеря сознания с угнетением всех функций центральной нервной системы и головного мозга, заметила Зубова. В такое состояние человек может впасть при остром нарушении кровообращения, воспалении в головном мозге, черепно-мозговой травме или при токсическом поражении нервной системы.

При любом из этих трёх состояний нужно звонить в скорую и подробно объяснять детали случившегося.

В целом обмороки могут происходить и без каких-то опасных нарушений в организме. Но часто это всё-таки повод пройти обследование. О том, какие обмороки «безопасны», «Секрет» рассказал тут.