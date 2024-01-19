Россиянам раскрыли простой способ почистить личи

У спелых плодов личи должен быть розово–красный цвет. Если видите светло–желтый фрукт, лучше не берите, — скорее всего, он незрелый. Коричневый оттенок — признак испорченного личи. На кожуре не должно быть вмятин и пятен, объяснила «Общественная служба новостей».

Вот простая инструкция о том, как подготовить личи к употреблению:

Перед употреблением вымойте плоды;

Проткните кожуру и сделать надрез — можно небольшой, а можно по всей длине плода;

Снимайте кожуру длинными полосками;

Надрежьте мякоть и удалите косточку. После этого можно есть

Личи можно съесть просто в свежем виде — так от фруктов будет максимальная польза. Но ещё из них можно приготовить мусс, желе, мороженное и другие десерты. Само личи на вкус сладковатое, обладает лёгким винным привкусом.

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