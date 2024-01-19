Опубликовано 19 января 2024, 05:00
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Россиянам раскрыли простой способ почистить личи
Для большинства россиян личи — это ещё экзотический фрукт, но его можно найти во многих магазинах. Если вы видели его и не брали, только потом, что не знаете как чистить и есть, то теперь у вас есть инструкция. Всё оказалось весьма просто: нужно снять кожуру, надрезать мякоть и убрать большую косточку. Максимум пользы от драконьего глаза, как фрукт называют в Китае, можно получить только в сыром виде.
У спелых плодов личи должен быть розово–красный цвет. Если видите светло–желтый фрукт, лучше не берите, — скорее всего, он незрелый. Коричневый оттенок — признак испорченного личи. На кожуре не должно быть вмятин и пятен, объяснила «Общественная служба новостей».
Вот простая инструкция о том, как подготовить личи к употреблению:
- Перед употреблением вымойте плоды;
- Проткните кожуру и сделать надрез — можно небольшой, а можно по всей длине плода;
- Снимайте кожуру длинными полосками;
- Надрежьте мякоть и удалите косточку. После этого можно есть
Личи можно съесть просто в свежем виде — так от фруктов будет максимальная польза. Но ещё из них можно приготовить мусс, желе, мороженное и другие десерты. Само личи на вкус сладковатое, обладает лёгким винным привкусом.
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