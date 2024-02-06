Россиянам объяснили, как правильно промывать нос. Готовьте стакан физраствора

Зачем промывать нос

Промывание носа изотоническим раствором помогает снять симптомы острого риносинусита, сказала Никитина изданию «Доктор Питер». Также оно помогает при следующих проблемах:

насморк во время ОРВИ;

гайморит;

аллергический и вазомоторный ринит.

Самое подходящие средство для промывания — физиологический раствор (раствор поваренной соли 0,9%). Он попадает в носовую полость и удаляет лишнюю жидкость из межклеточного пространства. В итоге отёк тканей проходит.

Как промывать нос. Инструкция

Врач подчеркнула, что эффект от промывания будет заметен, если на одну процедуру использовать 200–300 мл раствора. Это обычный стакан. Эффективнее всего делать промывание лейкой. Это такое устройство, которое позволяет жидкости затекать в нос без внешнего давления. Вот как ей пользоваться:

встаньте у раковины, наклоните голову вбок, чтобы одна ноздря была выше другой;

приложите кончик лейки к ноздре, которая выше, таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней;

глубоко вдохните и задержите дыхание;

наклоните лейку так, чтобы раствор начал поступать в носовой ход. Раствор должен при этом вытекать из другой ноздри;

прочистите нос и повторите действие с другой ноздрёй;

в конце промойте устройство прохладной водой и высушите.

Многие привыкли бороться с насморком с помощью капель для носа. У некоторых эта привычка даже перетекает в зависимость. Как её побороть — узнайте здесь.