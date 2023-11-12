Россиянам назвали симптомы высокого давления. Внимание на уши
Высокое давление опасно для здоровья человека, даже если у него ничего не болит. Всё потому, что гипертония обычно дружит с высоким холестерином и вместе они могут привести к инфаркту или инсульту. Чтобы не допустить этого, лучше держать давление под контролем. Правда, тонометр есть в аптечке не всегда. Как распознать высокие показатели без этого прибора, RT рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.
По его словам, выявить гипертонию без тонометра невозможно, так как иногда человек с высоким давлением может отлично себя чувствовать. Но ряд специфических признаков, которые должны стать тревожными звоночками, всё же есть:
- Головная боль. При гипертонии они возникает с утра и в области затылка. Боль может сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела;
- Шум в ушах и мушки перед глазами. Эти симптомы могут возникать постоянно или периодически из-за нарушения кровотока;
- Частый пульс, ритмичные нарушения и одышка. Такие симптомы возникают из-за того, что при высоком давлении сердцу приходится работать активнее, а это не всегда ему удаётся;
- Покраснение лица. Оно может быть постоянным или периодическим. Этот симптом связан с тем, что сосуды лица пытаются нормализовать давление и расширяются, а значит, становятся более заметными;
- Учащение мочеиспускания. Особенно характерно в ночное время.
При этом врач отметил, что эти моменты не всегда указывают на гипертонию. Но если вы что-то у себя заметили, то стоит посетить врача. О том, какое давление считается жизнеугрожающим, можно узнать в этом материале.