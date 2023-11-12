Россиянам назвали симптомы высокого давления. Внимание на уши

По его словам, выявить гипертонию без тонометра невозможно, так как иногда человек с высоким давлением может отлично себя чувствовать. Но ряд специфических признаков, которые должны стать тревожными звоночками, всё же есть:

Головная боль . При гипертонии они возникает с утра и в области затылка. Боль может сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела;

. При гипертонии они возникает с утра и в области затылка. Боль может сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела; Шум в ушах и мушки перед глазами . Эти симптомы могут возникать постоянно или периодически из-за нарушения кровотока;

. Эти симптомы могут возникать постоянно или периодически из-за нарушения кровотока; Частый пульс, ритмичные нарушения и одышка . Такие симптомы возникают из-за того, что при высоком давлении сердцу приходится работать активнее, а это не всегда ему удаётся;

. Такие симптомы возникают из-за того, что при высоком давлении сердцу приходится работать активнее, а это не всегда ему удаётся; Покраснение лица . Оно может быть постоянным или периодическим. Этот симптом связан с тем, что сосуды лица пытаются нормализовать давление и расширяются, а значит, становятся более заметными;

. Оно может быть постоянным или периодическим. Этот симптом связан с тем, что сосуды лица пытаются нормализовать давление и расширяются, а значит, становятся более заметными; Учащение мочеиспускания. Особенно характерно в ночное время.

При этом врач отметил, что эти моменты не всегда указывают на гипертонию. Но если вы что-то у себя заметили, то стоит посетить врача. О том, какое давление считается жизнеугрожающим, можно узнать в этом материале.