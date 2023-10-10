Россиянам объяснили, как усилить эффект от пеших прогулок. Тратиться не придётся

По данным «Комсомольской правды», прогулки с рюкзаком, то есть с нагрузкой, позволят вам потратить больше энергии и калорий, а также помогут укрепить кости — их минеральная плотность увеличится. А значит, они станут менее уязвимыми для переломов.

Что касается нагрузки, то она не должна быть больше 5–10% от вашего веса. Это правило относится только к дальним походам. Если вы вышли пройтись в парке, то можно взять вес и поменьше. И да, нагрузку нужно наращивать постепенно. Не стоит также сразу проходить длинные дистанции. Иначе у вас разболятся ноги и вы больше никуда не захотите идти. Лучше сначала «находить» короткие маршруты, а потом уже увеличивать расстояние.

В остальном прогулки полезны тем, что вы проводите время на свежем воздухе, отдыхаете душой и встречаетесь с близкими.

Тем, кто планирует разнообразить свои прогулки с помощью рюкзака, стоит помнить, что важно правильно выбрать рюкзак. Подойдёт любой, но у него должна быть мягкая спинка, а вес должен распределяться равномерно.

Прогулки ещё хороши и тем, что их можно совершать в любое время года. О том, какой спорт ещё сгодится на осень, «Секрет» рассказал в этом материале.