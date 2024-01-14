Здоровье
23:20, 14 января 2024
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Россиянам объяснили, как выбрать достойную халву. Быстро и просто

Так устроено, что для того, чтобы продукт получился хорошим, сначала его нужно изготовить, соблюдая технологию производства, а потом ещё и хранить по всем правилам. Это же касается и халвы. Гарантий, что купленная окажется идеалом, нет, поэтому не лишним будет вооружиться секретами выбора этой сладости. На что обратить внимание, рассказали в Роскачестве.

Россиянам объяснили, как выбрать достойную халву. Быстро и просто
© freepik/stockking

Специалисты Роскачества порекомендовали смотреть на:

  • цвет (продукт должен быть светлым);
  • поверхность (на хорошей халве нет тёмных, сахарных и жирных пятен).

В составе халвы должны быть:

  • семена подсолнечника;
  • сахар или мёд;
  • пенообразователь — экстракты солодкового или мыльного корня;
  • ваниль;
  • патока.

Хранить халву стоит в герметичной упаковке, разделив на порции. Выбирайте прохладное и сухое место, где не происходит колебания температур.

Качественная халва — пластичная с волокнисто-слоистой консистенцией, легко режется, при этом не рассыпается, рассказали в Роспотребнадзоре. Не стоит брать продукт, на поверхности которого выступил растительный жир или видны капли влаги, а также если есть фрагменты несъедобной чёрной оболочки семечек.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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