Россиянам объяснили, как выбрать достойную халву. Быстро и просто
Так устроено, что для того, чтобы продукт получился хорошим, сначала его нужно изготовить, соблюдая технологию производства, а потом ещё и хранить по всем правилам. Это же касается и халвы. Гарантий, что купленная окажется идеалом, нет, поэтому не лишним будет вооружиться секретами выбора этой сладости. На что обратить внимание, рассказали в Роскачестве.
Специалисты Роскачества порекомендовали смотреть на:
- цвет (продукт должен быть светлым);
- поверхность (на хорошей халве нет тёмных, сахарных и жирных пятен).
В составе халвы должны быть:
- семена подсолнечника;
- сахар или мёд;
- пенообразователь — экстракты солодкового или мыльного корня;
- ваниль;
- патока.
Хранить халву стоит в герметичной упаковке, разделив на порции. Выбирайте прохладное и сухое место, где не происходит колебания температур.
Качественная халва — пластичная с волокнисто-слоистой консистенцией, легко режется, при этом не рассыпается, рассказали в Роспотребнадзоре. Не стоит брать продукт, на поверхности которого выступил растительный жир или видны капли влаги, а также если есть фрагменты несъедобной чёрной оболочки семечек.