Россиянам объяснили, как выбрать достойную халву. Быстро и просто

Так устроено, что для того, чтобы продукт получился хорошим, сначала его нужно изготовить, соблюдая технологию производства, а потом ещё и хранить по всем правилам. Это же касается и халвы. Гарантий, что купленная окажется идеалом, нет, поэтому не лишним будет вооружиться секретами выбора этой сладости. На что обратить внимание, рассказали в Роскачестве.