Россиянам объяснили, какие продукты помогут пережить стресс. Нет, это не мороженое

По словам специалиста, из-за стресса организм получает сигнал, направленный на выживание, и процесс пищеварения отходит на второй план. Как результат — сокращение мышц кишечника и желудка, а также снижение выработки ферментов из-за уменьшения притока крови в ЖКТ. Человек в этот период может жаловаться на изжогу, вздутие или нарушение перистальтики.

Легче пережить стресс помогут продукты, содержащие витамины группы В и омега-3. Они улучшают работу нервной системы и кровоснабжение сосудов головного мозга. В качестве источника омега-3 идеально подойдёт жирная морская рыба, а витаминов группы В — гречка. На пользу нервам пойдут и продукты, богатые магнием. Его много в миндале и бананах. Последние, кстати, способны пополнять запасы триптофана (предшественник гормона радости серотонина). Ещё триптофана много в мясе кролика или индейке. Также полезными продуктами при стрессе считаются молочка, зелень и горький чёрный шоколад.

А вот на простые углеводы, алкоголь и жареное налегать не стоит. Сладкое даёт лишь временный подъём настроения, а потом человек снова сваливается в апатию, уточнила эксперт. Так что мороженое от стресса вряд ли поможет.

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