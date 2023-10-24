Россиянам объяснили, какие продукты помогут пережить стресс. Нет, это не мороженое
Стресс, как бы банально это ни звучало, оказывает серьёзное негативное влияние на наше здоровье. Не зря же говорят, что все болячки от нервов. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со сном или разболеться голова. Также вполне вероятны и неприятности с органами ЖКТ. Нутрициолог, основатель собственной клиники Наталья Зубарева рассказала «Газете.Ru», как стресс отражается на желудке и кишечнике и какие продукты помогут в этом случае.
По словам специалиста, из-за стресса организм получает сигнал, направленный на выживание, и процесс пищеварения отходит на второй план. Как результат — сокращение мышц кишечника и желудка, а также снижение выработки ферментов из-за уменьшения притока крови в ЖКТ. Человек в этот период может жаловаться на изжогу, вздутие или нарушение перистальтики.
Легче пережить стресс помогут продукты, содержащие витамины группы В и омега-3. Они улучшают работу нервной системы и кровоснабжение сосудов головного мозга. В качестве источника омега-3 идеально подойдёт жирная морская рыба, а витаминов группы В — гречка. На пользу нервам пойдут и продукты, богатые магнием. Его много в миндале и бананах. Последние, кстати, способны пополнять запасы триптофана (предшественник гормона радости серотонина). Ещё триптофана много в мясе кролика или индейке. Также полезными продуктами при стрессе считаются молочка, зелень и горький чёрный шоколад.
А вот на простые углеводы, алкоголь и жареное налегать не стоит. Сладкое даёт лишь временный подъём настроения, а потом человек снова сваливается в апатию, уточнила эксперт. Так что мороженое от стресса вряд ли поможет.
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