Россиянам объяснили, какой продукт можно есть, если на нём появилась плесень
Испорченные продукты всегда жалко выбрасывать — всё-таки это потраченные время и деньги. Порой чуть подгнившее яблоко хочется обрезать, чтобы съесть оставшуюся часть. То же делают и с цветной капустой не первой свежести. Правда, врачи предупреждают: плесень, которую мы видим, — лишь вершина айсберга, ведь споры проникли уже глубоко внутрь. Но кое-что, оказывается, можно действительно не выбрасывать.
Как рассказал специалист по безопасности пищевых продуктов Ричард Фукс из Гринвичского университета, продукты с плесенью лучше не употреблять людям со сниженным иммунитетом, а также пожилым и беременным.
Среди самых опасных в списке — крупы, орехи и яблоки. Из-за плесени на них может развиться аллергия. Плюс микотоксины, которые выделяет плесень, могут негативно влиять на иммунную и репродуктивную системы. Эксперт добавил, что чем мягче продукт, тем быстрее происходит заражение грибком. Плесень особенно быстро поражает ягоды, джемы, мягкие сыры и хлеб.
Но вот твёрдый сыр, который покрылся плесенью съесть всё-таки можно, заметил Фукс. По его словам, с твёрдых продуктов можно вырезать плесень и употребить их в пищу. Идеально срезать 2,5 см вокруг и ниже места возникновения грибка.
Опасна, кстати, не только плесень на продуктах. Здоровью вредит и та, что поселилась в квартире. Тут можно узнать почему.