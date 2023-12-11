Россиянам объяснили, какой продукт можно есть, если на нём появилась плесень

Как рассказал специалист по безопасности пищевых продуктов Ричард Фукс из Гринвичского университета, продукты с плесенью лучше не употреблять людям со сниженным иммунитетом, а также пожилым и беременным.

Среди самых опасных в списке — крупы, орехи и яблоки. Из-за плесени на них может развиться аллергия. Плюс микотоксины, которые выделяет плесень, могут негативно влиять на иммунную и репродуктивную системы. Эксперт добавил, что чем мягче продукт, тем быстрее происходит заражение грибком. Плесень особенно быстро поражает ягоды, джемы, мягкие сыры и хлеб.

Но вот твёрдый сыр, который покрылся плесенью съесть всё-таки можно, заметил Фукс. По его словам, с твёрдых продуктов можно вырезать плесень и употребить их в пищу. Идеально срезать 2,5 см вокруг и ниже места возникновения грибка.

Опасна, кстати, не только плесень на продуктах. Здоровью вредит и та, что поселилась в квартире. Тут можно узнать почему.