Россиянам объяснили, какую опасную болезнь можно распознать по синякам

Как сообщило Daily Mail, апластическая анемия — это редкое заболевание крови, для которого характерно появление неожиданных синяков. По словам британского гематолога Мухаммада Саифа, болезнь также сопровождается кровоточивостью дёсен, бледностью кожи, слабостью иммунитета и частыми кровотечениями из носа.

Обычно этот недуг развивается из-за того, что стволовые клетки начинают атаковать костный мозг. Последний, в свою очередь, начинает вырабатывать недостаточное количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Самый эффективный способ лечения — химиотерапия с последующей пересадкой костного мозга. Когда стволовые клетки приживаются, то есть шанс на восстановление иммунной системы.

Но не стоит пугаться — синяки не всегда говорят о таких серьёзных болезнях. Но если они большие, а вы особо не травмировались, то стоит призадуматься. Синяки, кстати, могут быть и симптомом лейкемии. О других признаках рака крови можно узнать тут.