Россиянам объяснили, кому можно ходить без шапки зимой. Нужна натренированная кожа

По словам эксперта, если кожа головы натренирована, то человек может обойтись и без шапки. Обычно таким людям помогают не замерзнуть волосы. Если шевелюра густая, то холод ощущается не так уж сильно. А вот те, кто носит короткую стрижку, наверняка почувствуют объятия мороза быстрее.

И если разгуливать без головного убора, то велики риски переохладиться и застудить шейные позвонки, ткани головы и кожных покровов. Холод спровоцирует сосудистый и венозный спазм и нарушит кровообращение. Ещё можно заработать гаймориты, фарингиты, синуситы, отиты и остеохондрозы. Так что лучше шапкой не пренебрегать и тщательно укрывать всё тело в морозы.

Кстати, головной убор зимой важно не забывать стирать. Иначе он станет рассадником грязи и бактерий.