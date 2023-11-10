Россиянам объяснили, кому можно ходить без шапки зимой. Нужна натренированная кожа
Шапка — необходимый аксессуар на осенне-зимний сезон: она защитит и от ветра, и от холода, и от снега. Многие не могут выйти из дома зимой без неё, а кто-то обходится и без головного убора, будто голова совсем не мёрзнет. О том, кому можно не носить шапку зимой, РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
По словам эксперта, если кожа головы натренирована, то человек может обойтись и без шапки. Обычно таким людям помогают не замерзнуть волосы. Если шевелюра густая, то холод ощущается не так уж сильно. А вот те, кто носит короткую стрижку, наверняка почувствуют объятия мороза быстрее.
И если разгуливать без головного убора, то велики риски переохладиться и застудить шейные позвонки, ткани головы и кожных покровов. Холод спровоцирует сосудистый и венозный спазм и нарушит кровообращение. Ещё можно заработать гаймориты, фарингиты, синуситы, отиты и остеохондрозы. Так что лучше шапкой не пренебрегать и тщательно укрывать всё тело в морозы.
Кстати, головной убор зимой важно не забывать стирать. Иначе он станет рассадником грязи и бактерий.