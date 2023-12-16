Россиянам объяснили, кому не стоит есть оливье в новогоднюю ночь

Как рассказала News.ru нутрициолог Вероника Гусакова, людям с высоким холестерином, атеросклерозом и проблемами с сердцем от этого салата лучше отказаться. В майонезе и колбасе довольно много неполезных жиров.

Также оливье лучше не есть тем, у кого есть аллергия на некоторые компоненты салата, например, на яйца или майонез. Лучше сделать какое-нибудь другое блюдо, заметила эксперт.

О том, чем таким полезным можно заменить майонез, объяснили в этом материале.