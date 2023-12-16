Россиянам объяснили, кому не стоит есть оливье в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь каждая хозяйка хочет чем-то порадовать и удивить своих домочадцев. Почти все начинают заранее разрабатывать меню для праздничного стола, многие ищут новые рецепты, а кто-то по классике предпочитает старый добрый салат оливье. Компоненты здесь все простые и доступные, салат выходит бюджетным, но вкусным и всё таким же любимым. Правда, на пользу он пойдёт не всем.
Как рассказала News.ru нутрициолог Вероника Гусакова, людям с высоким холестерином, атеросклерозом и проблемами с сердцем от этого салата лучше отказаться. В майонезе и колбасе довольно много неполезных жиров.
Также оливье лучше не есть тем, у кого есть аллергия на некоторые компоненты салата, например, на яйца или майонез. Лучше сделать какое-нибудь другое блюдо, заметила эксперт.
О том, чем таким полезным можно заменить майонез, объяснили в этом материале.