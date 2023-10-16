Россиянам объяснили, почему детям нельзя давать аспирин от температуры
В сезон простудных заболеваний остро стоит вопрос, что съесть от температуры самому, а что дать ребёнку. Очень популярным препаратом считается аспирин — он есть почти в каждой аптечке. И если с его дозировкой для взрослых всё более-менее понятно, то вот с детской есть вопросы. Врачи, например, вообще советуют аспирин детям не давать.
Педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, почему аспирин нежелательно давать детям до 16 лет. По её словам, всё дело в основном действующем веществе — ацетилсалициловой кислоте, которая для них очень токсична.
Обычно это вещество снимает боль, понижает температуру и убирает воспаление. Но при этом оно довольно вредно для слизистых оболочек ЖКТ, причём до такой степени, что могут появиться язвы, эрозии и внутреннее кровотечение. К тому же ещё ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, и это может привести к возникновению синдрома Рея.
Этот синдром появляется, когда на организм влияют кислота и вирусная инфекция, вызывая поражение печени и отёк мозга. Причём состояние может возникнуть, когда болезнь вроде отступила и ребёнок чувствует себя нормально.
Когда стоит сбивать температуру ребёнку
- Начинать можно уже с 37,1, потому что таблетки подействуют только спустя минут 30–40, а жар может за это время усилиться.
- Не нужно использовать аспирин, нимесулид или анальгин.
- Лучше дать ребёнку ибупрофен или парацетамол.
- Не стоит обтирать ребёнка спиртом или водкой, так только отравление добавите.