Россиянам объяснили, почему детям нельзя давать аспирин от температуры

Педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, почему аспирин нежелательно давать детям до 16 лет. По её словам, всё дело в основном действующем веществе — ацетилсалициловой кислоте, которая для них очень токсична.

Обычно это вещество снимает боль, понижает температуру и убирает воспаление. Но при этом оно довольно вредно для слизистых оболочек ЖКТ, причём до такой степени, что могут появиться язвы, эрозии и внутреннее кровотечение. К тому же ещё ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, и это может привести к возникновению синдрома Рея.

Этот синдром появляется, когда на организм влияют кислота и вирусная инфекция, вызывая поражение печени и отёк мозга. Причём состояние может возникнуть, когда болезнь вроде отступила и ребёнок чувствует себя нормально.

Когда стоит сбивать температуру ребёнку