Здоровье
05:00, 16 октября 2023
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Россиянам объяснили, почему детям нельзя давать аспирин от температуры

В сезон простудных заболеваний остро стоит вопрос, что съесть от температуры самому, а что дать ребёнку. Очень популярным препаратом считается аспирин — он есть почти в каждой аптечке. И если с его дозировкой для взрослых всё более-менее понятно, то вот с детской есть вопросы. Врачи, например, вообще советуют аспирин детям не давать.

Россиянам объяснили, почему детям нельзя давать аспирин от температуры
© Christine Sandu / Unsplash

Педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, почему аспирин нежелательно давать детям до 16 лет. По её словам, всё дело в основном действующем веществе — ацетилсалициловой кислоте, которая для них очень токсична.

Обычно это вещество снимает боль, понижает температуру и убирает воспаление. Но при этом оно довольно вредно для слизистых оболочек ЖКТ, причём до такой степени, что могут появиться язвы, эрозии и внутреннее кровотечение. К тому же ещё ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, и это может привести к возникновению синдрома Рея.

Этот синдром появляется, когда на организм влияют кислота и вирусная инфекция, вызывая поражение печени и отёк мозга. Причём состояние может возникнуть, когда болезнь вроде отступила и ребёнок чувствует себя нормально.

Когда стоит сбивать температуру ребёнку

  1. Начинать можно уже с 37,1, потому что таблетки подействуют только спустя минут 30–40, а жар может за это время усилиться.
  2. Не нужно использовать аспирин, нимесулид или анальгин.
  3. Лучше дать ребёнку ибупрофен или парацетамол.
  4. Не стоит обтирать ребёнка спиртом или водкой, так только отравление добавите.
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