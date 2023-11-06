Россиянам объяснили, почему квашеная капуста помогает похудеть

Как рассказала эндокринолог Зухра Павлова, продукты ферментирования (а именно к ним и относится квашеная капуста) очень полезны для микрофлоры кишечника. В процессе закваски в такой капусте размножаются полезные бактерии, которые позже поселятся в нашем ЖКТ.

Медик напомнила, что маринованные и квашеные продукты — это не одно и то же. Первые целебными свойствами не славятся.иммунитета. Ещё квашеная капуста помогает насытить организм витаминами и снизить вес, особенно женщинам. Дело в том, что этот овощ хорошо насыщает, так пережёвывать её приходится долго, а ферменты, которые вырабатываются при её переваривании, не способствуют усвоению жиров .

Медик напомнила, что маринованные и квашеные продукты — это не одно и тоже. Первые целебными свойствами не славятся.

Несмотря на всю пользу квашеную капусту можно не всем. Кому от неё лучше отказаться, можно узнать тут.