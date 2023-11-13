Эти лекарства не стоит закупать впрок. Себе же хуже сделаете

По словам эксперта, проблем с поставками лекарств из-за границы сейчас нет — всем всего хватает. Те, кто покупает сразу несколько пачек препаратов на будущее, лишь создают искусственный дефицит.

Тем более, отметил Смирнов, часто получается так, что препарат не пригодился и просто идёт в мусорку. Поэтому лучше перед закупкой обсудить её целесообразность с врачом, ведь позже специалист поможет поменять дозировку, а то и сам препарат.

В пример Смирнов привёл антибиотики: раз на раз не приходится, препарат может не подойти. Впрочем, аналогичная история возможна со всеми болезнями и лекарствами.

С небольшим запасом можно приобрести ходовые таблетки, пояснил Смирнов. Это обезболивающие или жаропонижающие, если что-то вдруг заболело. Много их покупать не нужно — у них полно аналогов, и такие таблетки будут в аптеке всегда.

Большая аптечка плоха тем, говорит эксперт, что становится сложно контролировать сроки годности. Плюс каждый препарат требует своих условий хранения, а у людей зачастую всё лежит на одной полке: и капли, которые нужно хранить в холодильнике, и простые таблетки. Из-за этого эффективность препаратов снижается. Так что не забывайте соблюдать требования по хранению лекарств и раз в полгода проводить ревизию.

Кстати, иногда для лечения даже серьёзных патологий можно обойтись и без таблеток. Как снизить давление без каких-либо препаратов, рассказали тут.