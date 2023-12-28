Здоровье
02:00, 28 декабря 2023
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Россиянам объяснили, почему люди чихают. Не только из-за пыли

Чиханье — нормальный физиологический процесс, который возникает не только когда человек болеет. В момент чиха множество мышц резко выбрасывают воздух из носоглотки. Правда, причины, по которым этот механизм срабатывает, бывают разные. О том, сколько раз может чихнуть человек и из-за чего вообще люди чихают, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Россиянам объяснили, почему люди чихают. Не только из-за пыли
© Freepik

По словам специалиста, однократный чих может возникнуть из-за светового раздражителя — например, при выходе на солнце. Аллергия тоже может стать причиной чиханья. В этом случае человек может чихнуть несколько раз — это нужно, чтобы организм избавился от раздражителя.

Часто чихать человек может и из-за простуды или ОРВИ, заметил врач. Среди других причин чиханья он назвал пыль или неврологические нарушения.

Оказывается, из-за сильного чиха можно даже порвать горло. Тут рассказали об этом случае.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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