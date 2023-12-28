Россиянам объяснили, почему люди чихают. Не только из-за пыли

По словам специалиста, однократный чих может возникнуть из-за светового раздражителя — например, при выходе на солнце. Аллергия тоже может стать причиной чиханья. В этом случае человек может чихнуть несколько раз — это нужно, чтобы организм избавился от раздражителя.

Часто чихать человек может и из-за простуды или ОРВИ, заметил врач. Среди других причин чиханья он назвал пыль или неврологические нарушения.

Оказывается, из-за сильного чиха можно даже порвать горло. Тут рассказали об этом случае.