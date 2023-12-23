Россиянам объяснили, почему надо бежать к врачу, если ничего не радует

Существует такое понятие, как ангедония. Так называют психическое отклонение, когда человек перестаёт испытывать радость и удовольствие от того, что раньше доставляло ему приятные эмоции.

Увы, апатия, беспокойство, пустота и замкнутость, свойственные ангедонии, развиваются постепенно, поэтому начало отклонения можно пропустить. Тревожный сигнал — у вас угасает интерес к тому, что раньше увлекало.

Если такое состояние длится больше двух недель — нужно показаться специалисту. Ангедония чревата нервным срывом, поэтому игнорировать её не стоит, предупредила психиатр в своём телеграм-канале.

Наверняка вы замечали, что недосып сказывается не только на физическом состоянии, но и на настроении. Невыспавшийся человек может быть раздражённым, печальным и даже плаксивым. А недавно учёные нашли взаимосвязь между продолжительностью сна и ощущением счастья.