Россиянам объяснили, почему опасно пить воду из-под крана

Специалист отметил, что в большинстве российских регионов водопроводная вода крайне жёсткая. В ней содержится целый букет неприятных элементов: соли кальция и магния, хлор, нитраты, свинец, ртуть, мышьяк, пестициды и фармацевтические остатки.

«Некоторые пробы воды показывают наличие мышьяка и меди в воде небольших городов», — предупредил врач.

Кутушов рассказал, что жёсткая вода способна спровоцировать образование камней в почках, а также может раздражать кожу и волосы. А ещё избыток минералов разрушает эмаль зубов.

Впрочем, и слишком мягкая вода вредна для здоровья. Недостаток в ней магния и кальция негативно сказывается на состоянии зубов и костей.

Эксперт призвал пить чистую, сбалансированную с учетом минерального состава воду. А если в ней не хватает минералов, то стоит добавлять их.

Ранее нутрициолог Лилия Назиманова объяснила россиянам, почему питьевая вода стоит по-разному и как выбрать качественную. К слову, она указала, что воду из-под крана питьевой назвать нельзя.