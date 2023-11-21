Россиянам объяснили, почему нельзя заставлять ребёнка доедать

Ведь когда человек продолжает есть после наступления насыщения, это приводит к повторной активации центра голода (как говорится, аппетит приходит во время еды), а следствием этого становится переедание.

Причём есть через силу не стоит и взрослым. «Ориентируйтесь на чувство голода: не садитесь за стол, пока не проголодаетесь, и вставайте из-за стола, как только наелись, даже если в тарелке осталась еда», — посоветовал психолог в своём телеграм-канале.

Если едите в компании, закройте тарелку салфеткой, когда почувствуете себя сытым. Либо просто уберите её из поля зрения. Это тоже поможет не переесть.

Вместо того, чтобы напрягать силу воли, удерживая себя от доедания того, что вам не нужно, просто спрячьте пищу с глаз долой, и вам полегчает, говорит эксперт.

А о том, какие три упражнения помогут от переедания, можно узнать тут.