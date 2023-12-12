Кофе на вынос может нанести серьёзный вред здоровью. Всё дело в крышке
В холодное время отлично согреться помогают горячие напитки. Чтобы не таскать их постоянно из дома, многие забегают по дороге к пункту назначения за кофе, чаем или глинтвейном с собой. Это удобно, вкусно и быстро. Правда, пластиковые крышки, которыми обычно закрывают эти бумажные стаканчики, а также трубочки несут в себе серьёзную опасность. Какую — «Лайфу» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
По словам эксперта, крышки и трубочки делают из полистирола. Сам по себе материал не опасен, но при нагревании он может выделять токсичное химическое соединение — стирол, что и происходит при контакте с горячим кофе. Аналогично полистирол себя ведёт при контакте со спиртным или кислыми продуктами.
Стирол может нанести серьёзный вред здоровью, уточнила врач. Эксперт признала, что люди постоянно контактируют с пластиком и исключить его полностью из жизни сложно, но постараться минимизировать контакт с ним можно. Например, тот же чай можно попить и без крышки с трубочкой. А пищу лучше разогревать только в стеклянных или керамических контейнерах.
Кстати, начинать день с чашечки кофе — полезная привычка. О других ценных принципах долгожителей рассказали тут.