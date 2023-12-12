Кофе на вынос может нанести серьёзный вред здоровью. Всё дело в крышке

По словам эксперта, крышки и трубочки делают из полистирола. Сам по себе материал не опасен, но при нагревании он может выделять токсичное химическое соединение — стирол, что и происходит при контакте с горячим кофе. Аналогично полистирол себя ведёт при контакте со спиртным или кислыми продуктами.

Стирол может нанести серьёзный вред здоровью, уточнила врач. Эксперт признала, что люди постоянно контактируют с пластиком и исключить его полностью из жизни сложно, но постараться минимизировать контакт с ним можно. Например, тот же чай можно попить и без крышки с трубочкой. А пищу лучше разогревать только в стеклянных или керамических контейнерах.

Кстати, начинать день с чашечки кофе — полезная привычка. О других ценных принципах долгожителей рассказали тут.