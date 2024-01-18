Здоровье
Опубликовано 18 января 2024, 18:40
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Россиянам объяснили, почему падает давление даже у молодых

Низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст. Но это ещё не гипотония (гипотензия), а нормальные значения. Главное — то, как человек её переносит. О том, почему снижается давление и как себе помочь, в своём телеграм-канале рассказала врач-кардиолог, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия.
Россиянам объяснили, почему падает давление даже у молодых
© Freepik/senivpetro

Врач объяснила, что не стоит беспокоиться, если у человека низкое артериальное давление (в пределах 90/60 +-3 мм рт. ст.), но при этом он чувствует себя нормально.

Падает давление: причины

Ортостатическая гипотензия

Ещё её называют постуральной. В этом случае резкое падение артериального давления происходит при вставании из положения сидя или после лежания.

Причины: сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, ряд заболеваний и некоторые лекарства.

Часто встречается у пожилых, а также у молодых людей, которые мало двигаются и не адаптированы к физическим нагрузкам. ⠀

Постпрандиальная гипотензия

⠀ В этом случае давление падает через 1–2 часа после еды.

Чаще всего такое бывает у пожилых, особенно если исходное давление высокое или есть заболевания вегетативной нервной системы, например болезнь Паркинсона.

Для избавления обычно достаточно есть небольших порций еды с низким содержанием углеводов, пить много воды и воздержаться от алкоголя. В ряде случаев могут назначить препараты, регулирующие действие центральной нервной системы. ⠀

Нейрогенная гипотензия

При ней давление падает после того, как человек долго постоит.

Чаще всего бывает у молодых людей и детей. Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом.

Кардиолог обратила внимание, что не стоит путать каждый из этих типов с острой гипотензией. Она может быть обусловлена острой кровопотерей, инфекцией, анафилактической реакцией, острым коронарным синдромом, поражением центральной нервной системы и той части нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции, такие как кровяное давление, частота сердечных сокращений, дыхание и пищеварение.

Что делать при низком давлении

  1. Исключить возможную патологию.
  2. Разобраться в принимаемых лекарствах — как и когда пьёте их. Пример: из-за лекарств для лечения аденомы простаты у мужчин часто бывает ортостатическая гипотензия. Аналогичное относится к мочегонным и прочим препаратам для снижения давления.
  3. Скорректировать образ жизни:
  • медленно ﻿﻿вставать из сидячего или лежачего положения;
  • ﻿﻿отказаться от алкоголя;
  • пить много воды;
  • ﻿﻿есть пищу с низким содержанием углеводов и небольшими порциями;
  • ﻿﻿есть клетчатку — свежие фрукты и овощи;
  • ﻿﻿дозированные физические нагрузки.
  1. Контрастный душ очень помогает для стимуляции сосудистого тонуса.
  2. Если есть венозная недостаточность или в жаркую погоду — очень помогает компрессионный трикотаж: он увеличивает приток крови к сердцу, а это нормализует давление.

Вызов скорой необходим, если давление резко упало до очень низких цифр у человека с нормальным давлением и до необычно низких у человека с гипертензией (на 20–30 мм рт. ст.), состояние резко ухудшилось без видимых причин. Всё это может говорить о внутреннем кровотечении, инфаркте и других опасных состояниях.

Ранее врач-кардиолог рассказала, какое давление наиболее опасно.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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