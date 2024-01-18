Россиянам объяснили, почему падает давление даже у молодых

Врач объяснила, что не стоит беспокоиться, если у человека низкое артериальное давление (в пределах 90/60 +-3 мм рт. ст.), но при этом он чувствует себя нормально.

Падает давление: причины

Ортостатическая гипотензия

Ещё её называют постуральной. В этом случае резкое падение артериального давления происходит при вставании из положения сидя или после лежания.

Причины: сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, ряд заболеваний и некоторые лекарства.

Часто встречается у пожилых, а также у молодых людей, которые мало двигаются и не адаптированы к физическим нагрузкам. ⠀

Постпрандиальная гипотензия

⠀ В этом случае давление падает через 1–2 часа после еды.

Чаще всего такое бывает у пожилых, особенно если исходное давление высокое или есть заболевания вегетативной нервной системы, например болезнь Паркинсона.

Для избавления обычно достаточно есть небольших порций еды с низким содержанием углеводов, пить много воды и воздержаться от алкоголя. В ряде случаев могут назначить препараты, регулирующие действие центральной нервной системы. ⠀

Нейрогенная гипотензия

При ней давление падает после того, как человек долго постоит.

Чаще всего бывает у молодых людей и детей. Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом.

Кардиолог обратила внимание, что не стоит путать каждый из этих типов с острой гипотензией. Она может быть обусловлена острой кровопотерей, инфекцией, анафилактической реакцией, острым коронарным синдромом, поражением центральной нервной системы и той части нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции, такие как кровяное давление, частота сердечных сокращений, дыхание и пищеварение.

Что делать при низком давлении

Исключить возможную патологию. Разобраться в принимаемых лекарствах — как и когда пьёте их. Пример: из-за лекарств для лечения аденомы простаты у мужчин часто бывает ортостатическая гипотензия. Аналогичное относится к мочегонным и прочим препаратам для снижения давления. Скорректировать образ жизни:

медленно ﻿﻿вставать из сидячего или лежачего положения;

﻿﻿отказаться от алкоголя;

пить много воды;

﻿﻿есть пищу с низким содержанием углеводов и небольшими порциями;

﻿﻿есть клетчатку — свежие фрукты и овощи;

﻿﻿дозированные физические нагрузки.

Контрастный душ очень помогает для стимуляции сосудистого тонуса. Если есть венозная недостаточность или в жаркую погоду — очень помогает компрессионный трикотаж: он увеличивает приток крови к сердцу, а это нормализует давление.

Вызов скорой необходим, если давление резко упало до очень низких цифр у человека с нормальным давлением и до необычно низких у человека с гипертензией (на 20–30 мм рт. ст.), состояние резко ухудшилось без видимых причин. Всё это может говорить о внутреннем кровотечении, инфаркте и других опасных состояниях.

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