Россиянам объяснили, почему перед долгой поездкой нужно заглянуть к стоматологу
Отпуск не должен омрачаться проблемами со здоровьем. А самая коварная и оттого обидная боль — зубная, которая может в один миг омрачить ваше путешествие. Потому, собираясь на долгий отдых, посетите стоматолога и вылечите зубы, чтобы зубная боль не разрушила ваши планы, посоветовал «Секрету фирмы» врач-стоматолог высшей категории, терапевт, ортопед, хирург, кандидат медицинских наук Олег Щекин.
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По словам доктора, перед отпуском стоит провести общий осмотр полости рта, чтобы выявить потенциальные проблемы.
Также стоит сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что нет скрытых проблем, например, воспаление вокруг зуба, которое сначала не чувствуется.
«Воспалительный процесс может не беспокоить годами, о нём можно и не знать, а потом раз, проснулись с "третьей щекой"», — предупредил специалист.
Обострение происходит при снижении иммунитета, и как правило, основная причина воспаления — хроническая инфекция в корневых каналах, которая осталась после удаления нерва зуба.
Щекин заключил, что перед долгой поездкой хотя бы раз в год необходимо делать КТ всех зубов, или зубов, в которых удалялся нерв. Стоматолог посоветовал собрать аптечку в отпуск и положить туда антибиотики, чтобы начать пить их на ранних стадиях во избежание обострения процесса. Но какие именно вам подойдут, нужно узнавать у доктора — выбирать антибиотики самостоятельно нельзя.