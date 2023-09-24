Россиянам объяснили, почему перед долгой поездкой нужно заглянуть к стоматологу

По словам доктора, перед отпуском стоит провести общий осмотр полости рта, чтобы выявить потенциальные проблемы.

Также стоит сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что нет скрытых проблем, например, воспаление вокруг зуба, которое сначала не чувствуется.

«Воспалительный процесс может не беспокоить годами, о нём можно и не знать, а потом раз, проснулись с "третьей щекой"», — предупредил специалист.

Обострение происходит при снижении иммунитета, и как правило, основная причина воспаления — хроническая инфекция в корневых каналах, которая осталась после удаления нерва зуба.

Щекин заключил, что перед долгой поездкой хотя бы раз в год необходимо делать КТ всех зубов, или зубов, в которых удалялся нерв. Стоматолог посоветовал собрать аптечку в отпуск и положить туда антибиотики, чтобы начать пить их на ранних стадиях во избежание обострения процесса. Но какие именно вам подойдут, нужно узнавать у доктора — выбирать антибиотики самостоятельно нельзя.