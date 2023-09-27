Россиянам объяснили, полезна ли сауна после занятий спортом

Какая польза от сауны

Успокаивает нервы. Во время интенсивных занятий спортом наша центральная нервная система перевозбуждается. Наверняка вы замечали, что после вечернего похода в зал бывает трудно засыпать. Сауна помогает успокоить нервную систему.

Снижает отёчность. Под воздействием температуры кровь в сосудах начинает активно циркулировать, повышается лимфоотток. В результате из организма быстрее выводится молочная кислота, которая удерживает влагу в тканях.

Поддерживает здоровье сердца. Научно доказано, что при регулярном посещении сауны риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается.

Почему сауна после зала не даёт эффекта

Разрушает мышцы. Высокие температуры — стресс для организма. Это повышает его адаптационные резервы и помогает укреплять иммунитет. Но при этом стресс всегда провоцирует выработку кортизола. Он относится к катаболическим гормонам, то есть его действие разрушает мышцы.

Вымывает полезные вещества из организма. Попотев на тренировке, мы отправляемся в сауну, где тоже потеем. Повышенное потоотделение выводит лишнюю влагу, которой к моменту прихода в сауну уже может не быть. Если пить воду небольшими глотками, можно избежать обезвоживания. Но повышенное потооделение способствует усиленному выведению микроэлементов, особенно магния.

Сбивает режим. После занятий спортом нужно соблюдать соответствующий режим питания, а длительные банные процедуры после тренировки занимают значительное время.

Вывод врача: особого смысла сауна после тренировки не имеет. Лучше сходить туда отдельно, а не после зала. Если вам хочется прогреть мышцы, лучше идти в хаммам с влажностью воздуха 80–100% при температуре 50–65 градусов, посоветовала доктор.