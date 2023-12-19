Россиянам объяснили, работают ли блокаторы калорий для похудения
Поддерживать вес в норме непросто, особенно если любишь вкусно поесть и не ограничиваешь себя в сладком, жирном и мучном. Придерживаться правил здорового питания готовы не все — проще, кажется, найти волшебную таблетку, которая снизит аппетит и поможет достичь заветной цифры на весах. Такие таблетки на рынке есть — это блокаторы калорий. Работают ли они, рассказала эндокринолог DocMed Анастасия Дроганова.
По словам эксперта, составы таких добавок разнятся, поэтому разобрать стоит наиболее частые компоненты.
Пиколинат хрома. По словам производителя, он снижает аппетит и тягу к сладкому. Правда, эксперт отметила, что эффективность этого препарата сомнительная и получена на основе исследований низкого качества. Скорее всего, если кому-то препарат и помог, сработал эффект плацебо. Дроганова напомнила, что тяга к сладкому снижается, если есть больше сложных углеводов и избегать запретов.
Гарциния камбоджийская. Статистически значимого влияния на снижение массы не доказано, а вот побочка от неё реальна. Эту добавку, кстати, уже сняли с рынка из-за развития печёночной недостаточности после употребления препарата.
Экстракт худии гордони. Дроганова объяснила, что исследований на людях здесь мало и доказанной
безопасности тоже нет.
Йохимбин. Известно, что этот компонент может повышать давление и частоту сердечных сокращений, а вот влияет ли он на массу тела — вопрос. Таких исследований нет.
Синефрин, кофеин, йохимбин. Вместе эти вещества никто на людях не исследовал, поэтому безопасны ли они и вообще можно ли их сочетать — тоже вопрос. Зато известно, что они сильно повышают пульс и давление.
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