Здоровье
18:40, 19 декабря 2023
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Россиянам объяснили, работают ли блокаторы калорий для похудения

Поддерживать вес в норме непросто, особенно если любишь вкусно поесть и не ограничиваешь себя в сладком, жирном и мучном. Придерживаться правил здорового питания готовы не все — проще, кажется, найти волшебную таблетку, которая снизит аппетит и поможет достичь заветной цифры на весах. Такие таблетки на рынке есть — это блокаторы калорий. Работают ли они, рассказала эндокринолог DocMed Анастасия Дроганова.

Россиянам объяснили, работают ли блокаторы калорий для похудения
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По словам эксперта, составы таких добавок разнятся, поэтому разобрать стоит наиболее частые компоненты.

  • Пиколинат хрома. По словам производителя, он снижает аппетит и тягу к сладкому. Правда, эксперт отметила, что эффективность этого препарата сомнительная и получена на основе исследований низкого качества. Скорее всего, если кому-то препарат и помог, сработал эффект плацебо. Дроганова напомнила, что тяга к сладкому снижается, если есть больше сложных углеводов и избегать запретов.

  • Гарциния камбоджийская. Статистически значимого влияния на снижение массы не доказано, а вот побочка от неё реальна. Эту добавку, кстати, уже сняли с рынка из-за развития печёночной недостаточности после употребления препарата.

  • Экстракт худии гордони. Дроганова объяснила, что исследований на людях здесь мало и доказанной

безопасности тоже нет.

  • Йохимбин. Известно, что этот компонент может повышать давление и частоту сердечных сокращений, а вот влияет ли он на массу тела — вопрос. Таких исследований нет.

  • Синефрин, кофеин, йохимбин. Вместе эти вещества никто на людях не исследовал, поэтому безопасны ли они и вообще можно ли их сочетать — тоже вопрос. Зато известно, что они сильно повышают пульс и давление.

Ещё больше о том, стоит ли доверять волшебным БАДам, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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