Россиянам объяснили, работают ли блокаторы калорий для похудения

Поддерживать вес в норме непросто, особенно если любишь вкусно поесть и не ограничиваешь себя в сладком, жирном и мучном. Придерживаться правил здорового питания готовы не все — проще, кажется, найти волшебную таблетку, которая снизит аппетит и поможет достичь заветной цифры на весах. Такие таблетки на рынке есть — это блокаторы калорий. Работают ли они, рассказала эндокринолог DocMed Анастасия Дроганова.