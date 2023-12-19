02:00, 19 декабря 2023
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Россиянам объяснили, в чём польза красной икры
Красная икра — одно из традиционных угощений новогоднего стола россиян. Многие ценят этот деликатес за его вкус. Однако это не единственное, за что можно любить икру. Помимо прочего, она ещё невероятно полезна, рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Russia Ирина Попкова. Вот 5 причин, почему не надо отказываться от этого угощения на Новый год.
У красной икры есть 5 несомненных достоинств:
- Икра лососёвых — это хороший источник витаминов и микроэлементов. В ней есть витамины А, D и E, которые необходимы для поддержки иммунитета, красоты кожи, настроения. Всего в 15 г икры (3 чайные ложки) содержится дневная порция витамина B12. В её состав также входят железо, йод и фосфор, которые играют серьёзную роль в процессах кроветворения, синтеза, поддержки общего благополучия организма.
- Один из самых важных компонентов красной икры — омега-3 жирные кислоты. Они помогают снижать уровень «плохого» холестерина в крови, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов. Кроме того, они способствуют нормализации обмена веществ.
- Красная икра — источник антиоксидантов. Они играют важную роль и помогают нейтрализовать отрицательное действие свободных радикалов. Это важно для снижения скорости процессов старения, сохранения молодости, укрепления иммунитета, снижения рисков развития различных заболеваний.
- Красная икра благотворно влияет на когнитивные функции. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в икре, необходимы для правильного функционирования и работы мозга. Они способствуют улучшению концентрации внимания, запоминанию информации.
- Продукт может быть полезен для укрепления костей и зрения. Витамин D, который содержится в икре, способствует усвоению кальция и фосфора, что необходимо для здоровья костной ткани. Кроме того, красная икра содержит витамин А, который является неотъемлемой частью зрительной системы и поддерживает остроту зрения.
Нужно только учитывать, что красная икра имеет высокую калорийность, так что её потребление нужно нормировать, предупредила эксперт.
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