Россиянам объяснили, в чём польза красной икры

Красная икра — одно из традиционных угощений новогоднего стола россиян. Многие ценят этот деликатес за его вкус. Однако это не единственное, за что можно любить икру. Помимо прочего, она ещё невероятно полезна, рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Russia Ирина Попкова. Вот 5 причин, почему не надо отказываться от этого угощения на Новый год.