Россиянам перечислили главные ошибки при лечении акне
Акне, или угревая сыпь — это не проблема одного дня, а полноценное заболевание кожи из-за нарушения работы сальных желёз. Поэтому и избавиться от него очень быстро не получится, а особенно если делать всё неправильно. О том, какие ошибки чаще всего допускают в попытках избавиться от акне, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс.
Ошибки в лечении акне
Выдавливание. Состояние кожи так можно только ухудшить: высыпаний станет больше, появится воспаление, вероятны рубцы и постакне.
Чрезмерное агрессивное очищение. Частое использование специальных гелей приведёт к пересушиванию кожи, нарушению защитного барьера, а в итоге и к обезвоживанию.
Отмена лечения. Обычно весь процесс занимает 6–12 месяцев, но если после первых улучшений прекратить его, всё может лишь ухудшиться.
Самолечение. Из-за неправильных действий кожа сушится и истончается и в итоге придётся лечить акне, обезвоженность и расширенные сосуды.
Пренебрежение солнцезащитными средствами. Солнце провоцирует фотостарение, закрепляет поствоспалительную пигментацию и приводит к обезвоживанию. Высыпаний из-за этого только больше.
А о том, как нужно лечить угревую сыпь, рассказала врач-дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.