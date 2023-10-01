Россиянам перечислили главные ошибки при лечении акне

Акне, или угревая сыпь — это не проблема одного дня, а полноценное заболевание кожи из-за нарушения работы сальных желёз. Поэтому и избавиться от него очень быстро не получится, а особенно если делать всё неправильно. О том, какие ошибки чаще всего допускают в попытках избавиться от акне, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс.