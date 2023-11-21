Россиянам перечислили, из-за чего унитаз может выплюнуть всё назад

По словам эксперта, проблемы начинаются, когда смытый предмет застревает в трубах. Часто хозяйки сливают в туалет жир со сковородок — так делать не надо.

«Он оседает на трубах, образуя липкую субстанцию и притягивая мелкие частички . Со временем слой становится все толще, просвет сужается и образуется жировая пробка», — пояснил он. Если даже вы так делаете, то тогда стоит проливать отверстие слива кипятком или горячей водой.

Прокладки и памперсы тоже нельзя кидать в унитаз. Они впитывают воду и забивают собой трубы. «К ним охотно присоединяются влажные салфетки, ушные палочки и даже одноразовые носовые платки», — отметил эксперт. По той же причине нельзя кидать в канализацию наполнители для кошачьих туалетов и одноразовые пелёнки.

Не место в унитазе и всяким тряпкам, пакетам, бытовому мусору. А во время ремонта стоит помнить, что гипсовая или цементная смесь осядет в колене, после чего эти отложения можно будет убрать только вместе с унитазом.

Если засор пока небольшой, то помогут промышленные средства, а с полноценным засором придётся вызывать специалистов. Если же засор случился на наружных канализационных сетях, лучше заказать гидродинамическую промывку труб.

О том, что делать, если у вас прорвало трубу, рассказали в этом материале.