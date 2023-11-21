Россиянам перечислили, из-за чего унитаз может выплюнуть всё назад
Многим кажется, что в унитаз можно смыть всё что угодно. Но так продолжается ровно до того момента, пока вода не начинает идти верхом. По идее «белый друг» может принимать только отходы жизнедеятельности, но, как правило, в него кидают и много чего ещё. О том, что нельзя бросать в унитаз, рассказал начальник участка по эксплуатации канализационных сетей Валерий Валюшкин.
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По словам эксперта, проблемы начинаются, когда смытый предмет застревает в трубах. Часто хозяйки сливают в туалет жир со сковородок — так делать не надо.
«Он оседает на трубах, образуя липкую субстанцию и притягивая мелкие частички. Со временем слой становится все толще, просвет сужается и образуется жировая пробка», — пояснил он. Если даже вы так делаете, то тогда стоит проливать отверстие слива кипятком или горячей водой.
Прокладки и памперсы тоже нельзя кидать в унитаз. Они впитывают воду и забивают собой трубы. «К ним охотно присоединяются влажные салфетки, ушные палочки и даже одноразовые носовые платки», — отметил эксперт. По той же причине нельзя кидать в канализацию наполнители для кошачьих туалетов и одноразовые пелёнки.
Не место в унитазе и всяким тряпкам, пакетам, бытовому мусору. А во время ремонта стоит помнить, что гипсовая или цементная смесь осядет в колене, после чего эти отложения можно будет убрать только вместе с унитазом.
Если засор пока небольшой, то помогут промышленные средства, а с полноценным засором придётся вызывать специалистов. Если же засор случился на наружных канализационных сетях, лучше заказать гидродинамическую промывку труб.
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