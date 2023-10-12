Россиянам перечислили причины надоедливого храпа
Уснуть рядом с храпящим — задача не из лёгких. Из-за этого храп может портить отношения даже с близкими людьми. Но что же вызывает надоедливый звук во время сна? Одна из причин — слабость мышц в области нёбной занавески. Как объяснила врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Зарифа Эфендиева, во время расслабления свисающая часть мягкого нёба словно шторка опускается и перекрывает дыхание через нос. Отсюда и характерный звук.
Помимо низкого мышечного тонуса нёбной «шторки» есть и другие причины храпа. Зарифа Эфендиева в беседе с «Газетой.Ru» перечислила главные из них:
- заложенность носа при ринитах или синуситах, а также при наличии полипов в носу;
- особенности анатомического строения — маленькая нижняя челюсть, неправильный прикус, врождённые аномалии языка;
- увеличение нёбных миндалин или рост увеличения аденоидных миндалин у детей;
- гормональные нарушения, нарушения функций щитовидной железы;
- старение.
У женщин храп иногда появляется во время беременности и в период постменопаузы. Это связано с гормональной перестройкой организма: увеличение количества прогестерона в крови может вызывать расслабление мышц горла.
Храпу способствуют и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем. И самое печальное в том, что храп может быть симптомом очень опасных заболеваний. Подробнее об этом можно почитать здесь.