Россиянам перечислили причины надоедливого храпа

Помимо низкого мышечного тонуса нёбной «шторки» есть и другие причины храпа. Зарифа Эфендиева в беседе с «Газетой.Ru» перечислила главные из них:

заложенность носа при ринитах или синуситах, а также при наличии полипов в носу;

особенности анатомического строения — маленькая нижняя челюсть, неправильный прикус, врождённые аномалии языка;

увеличение нёбных миндалин или рост увеличения аденоидных миндалин у детей;

гормональные нарушения, нарушения функций щитовидной железы;

старение.

У женщин храп иногда появляется во время беременности и в период постменопаузы. Это связано с гормональной перестройкой организма: увеличение количества прогестерона в крови может вызывать расслабление мышц горла.

Храпу способствуют и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем. И самое печальное в том, что храп может быть симптомом очень опасных заболеваний. Подробнее об этом можно почитать здесь.