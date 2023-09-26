Россиянам перечислили самые опасные напитки при варикозе

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при варикозе в первую очередь запрещено пить алкоголь. Ведь он усиливает отёк и застой жидкости в нижних конечностях.

А если человек с варикозом хорошо выпил, а потом для опохмеления употребил рассол, это станет двойным ударом. «Солёные напитки, например рассолы, при варикозе употреблять тоже нельзя. Потому что будет задержка жидкости, усиление отёка и варикозной болезни», — отметил врач в беседе с «Москвой 24».

Под запретом ещё и все сахаросодержащие напитки. Они увеличивают отёк, воспаление, сгущают кровь и усиливают проявление варикозной болезни, тромбофлебита.

Лучше пить зелёный и травяной чаи — они обладают противовоспалительным действием.