Россиянам перечислили самые опасные напитки при варикозе
Варикозное расширение вен — крайне неприятное заболевание, способное вызвать тяжесть, отёк конечностей и более серьёзные проблемы со здоровьем. Обычно варикоз появляется в первом триместре беременности, при приёме гормональных противозачаточных, длительных статических нагрузках и ожирении. Ещё два фактора — наследственность и возраст. Если у вас есть эта болячка, стоит помнить, что ухудшить состояние могут даже напитки.
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при варикозе в первую очередь запрещено пить алкоголь. Ведь он усиливает отёк и застой жидкости в нижних конечностях.
А если человек с варикозом хорошо выпил, а потом для опохмеления употребил рассол, это станет двойным ударом. «Солёные напитки, например рассолы, при варикозе употреблять тоже нельзя. Потому что будет задержка жидкости, усиление отёка и варикозной болезни», — отметил врач в беседе с «Москвой 24».
Под запретом ещё и все сахаросодержащие напитки. Они увеличивают отёк, воспаление, сгущают кровь и усиливают проявление варикозной болезни, тромбофлебита.
Лучше пить зелёный и травяной чаи — они обладают противовоспалительным действием.