Здоровье
02:00, 01 декабря 2023
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Россиянам посоветовали налегать на паштет и сало в холода

В холодное время года всё меньше тянет на лёгкие овощные салаты — организм требует чего-нибудь посытнее да понаваристее, чтобы быстрее согреться и восполнить запасы энергии. О том, какие продукты помогут не замёрзнуть, «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она посоветовала присмотреться к салу и паштету.

Россиянам посоветовали налегать на паштет и сало в холода
© Freepik/master1305

По словам специалиста, паштет — это энергоёмкое блюдо, так как его готовят из субпродуктов с добавлением сливочного масла. В нём много белка и жиров. Паштет хорошо усвоится и насытит.

Для укрепления иммунитета и, в частности, лёгких хорошо бы добавить в домашний паштет ещё и лёгкие животных. В них есть сурфактант, необходимый для хорошей работы лёгочной ткани.

Ещё зимой пойдут на пользу жирные сорта мяса, рыбы и горячие бульоны. А всего 30 г сала в день дадут возможность согреться, получить энергию и укрепить иммунитет.

Придадут энергии и всевозможные каши с сухофруктами и орехами. А ферментированные зимние продукты, например квашеная капуста, участвуют в терморегуляции благодаря тому, что задерживают воду.

И кстати, капуста полезна практически в любом виде. О её пользе можно узнать тут.

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