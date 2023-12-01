Россиянам посоветовали налегать на паштет и сало в холода

По словам специалиста, паштет — это энергоёмкое блюдо, так как его готовят из субпродуктов с добавлением сливочного масла. В нём много белка и жиров. Паштет хорошо усвоится и насытит.

Для укрепления иммунитета и, в частности, лёгких хорошо бы добавить в домашний паштет ещё и лёгкие животных. В них есть сурфактант, необходимый для хорошей работы лёгочной ткани.

Ещё зимой пойдут на пользу жирные сорта мяса, рыбы и горячие бульоны. А всего 30 г сала в день дадут возможность согреться, получить энергию и укрепить иммунитет.

Придадут энергии и всевозможные каши с сухофруктами и орехами. А ферментированные зимние продукты, например квашеная капуста, участвуют в терморегуляции благодаря тому, что задерживают воду.

И кстати, капуста полезна практически в любом виде. О её пользе можно узнать тут.